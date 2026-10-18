Svet

RUSKA MAŠINA NE PRESTAJE DA MELJE! Peskov upozorava: To su poslednji znaci agonije Kijeva

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 12:41

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RUSIJA nastavlja da izvodi uzvratne udare kako bi oslabila ofanzivni potencijal kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

РУСКА МАШИНА НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА МЕЉЕ! Песков упозорава: То су последњи знаци агоније Кијева

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

- Trenutno se udari izvode kontinuirano. Oni su sistematski i masovni, to su udari osmišljeni da umanje ofanzivni potencijal kijevskog režima. To daje rezultate - rekao je Peskov novinarima.

Kijevski režim pruža otpor, ali to ne može ništa da promeni, ocenio je portparol.

- Vide se poslednji znaci agonije. Kijevski režim pruža otpor. Ali to ne može da promeni tok događaja - naglasio je on.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, snage protivvazdušne odbrane su tokom noći uništile 1.015 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona.

(Sputnjik)

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