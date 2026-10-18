RUSKA MAŠINA NE PRESTAJE DA MELJE! Peskov upozorava: To su poslednji znaci agonije Kijeva
RUSIJA nastavlja da izvodi uzvratne udare kako bi oslabila ofanzivni potencijal kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Trenutno se udari izvode kontinuirano. Oni su sistematski i masovni, to su udari osmišljeni da umanje ofanzivni potencijal kijevskog režima. To daje rezultate - rekao je Peskov novinarima.
Kijevski režim pruža otpor, ali to ne može ništa da promeni, ocenio je portparol.
- Vide se poslednji znaci agonije. Kijevski režim pruža otpor. Ali to ne može da promeni tok događaja - naglasio je on.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, snage protivvazdušne odbrane su tokom noći uništile 1.015 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)