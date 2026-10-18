RUSIJA nastavlja da izvodi uzvratne udare kako bi oslabila ofanzivni potencijal kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Trenutno se udari izvode kontinuirano. Oni su sistematski i masovni, to su udari osmišljeni da umanje ofanzivni potencijal kijevskog režima. To daje rezultate - rekao je Peskov novinarima.

Kijevski režim pruža otpor, ali to ne može ništa da promeni, ocenio je portparol.

- Vide se poslednji znaci agonije. Kijevski režim pruža otpor. Ali to ne može da promeni tok događaja - naglasio je on.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, snage protivvazdušne odbrane su tokom noći uništile 1.015 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona.

(Sputnjik)

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