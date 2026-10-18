PAPA LAV SE POJAVIO PRVI PUT NAKON OPERACIJE: Pozdravio okupljene u Vatikanu

POGLAVAR rimokatoličke crkva Papa Lav XIV obratio se danas okupljenima na Trgu Svetog Petra, što je bio njegov prvi javni nastup nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut pre pet dana.

Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Sa prozora Apostolske palate u Vatikanu, papa se, uz osmeh, obratio vernicima koji su stajali ispod, govoreći jasnim glasom, prenosi Rojters.

Danas je samostalno, bez tuđe pomoći, prišao prozoru palate i, kao i obično, održao svoj redovni nedeljni podnevni susret sa vernicima. Pozvao je vernike da ostave po strani sve sebične ambicije i da služe Bogu "beskompromisno".

Papi je dijagnostikovan adenokarcinom pluća i operacijom mu je uklonjen donji režanj desnog plućnog krila. Nije poznato da je papa Lav XIV ranije imao zdravstvenih problema. On je poznat je kao fizički aktivan čovek, pošto svake sedmice igra tenis i pliva u papskoj letnjoj rezidenciji u Kastel Gandolfu.