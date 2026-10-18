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HAOS SE ŠIRI FRANCUSKOM, ZATVORI ĆE IM BITI MALI: Pohapšeno preko 1.800 nasilnih demonstranata (VIDEO)

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18. 10. 2026. u 11:53

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FRANCUSKI ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je uhapšeno više od 1.800 ljudi tokom masovnih protesta i sukoba sa policijom.

ХАОС СЕ ШИРИ ФРАНЦУСКОМ, ЗАТВОРИ ЋЕ ИМ БИТИ МАЛИ: Похапшено преко 1.800 насилних демонстраната (ВИДЕО)

AP Photo/Jean-Francois Badias

U francuskim gradovima održani su veliki ulični protesti, koji su prerasli u sukobe između demonstranata i snaga reda, prenosi TASS.

„Trenutno je privedeno 1.800 ljudi, a u toku je istraga radi identifikacije počinilaca kako bi bili privedeni pravdi”, rekao je Nunjez.

Ministar unutrašnjih poslova je naglasio da je više od 500 policajaca povređeno tokom suzbijanja nereda.

Broj privedenih tokom nemira u Francuskoj u nedelju dostigao je 1.200. U Parizu su snage reda privele više od 850 ljudi nakon masovnih protesta. U subotu je policija koristila vodene topove tokom protesta protiv rasta cena.

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