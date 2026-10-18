Svet

TRAGEDIJA NA FUDBALSKOM TERENU: Amerikanka kamionetom pokosila publiku, poginuli dečak i muškarac, deca se bore za život

Ivana Manić

18. 10. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDAN dečak i muškarac poginuli su, dok je deset osoba povređeno kada je žena (34) kamionetom uletela među okupljene na dečjoj fudbalskoj utakmici u američkom gradu Vičita.

ТРАГЕДИЈА НА ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕНУ: Американка камионетом покосила публику, погинули дечак и мушкарац, деца се боре за живот

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Od desetoro povređenih petoro su deca, policija utvrđuje da li je žena namerno uletela među ljude

Dečak (6) i muškarac (35) poginuli su, a deset osoba je povređeno kada je žena (34) kamionetom uletela među okupljene na dečjoj fudbalskoj utakmici u sportskom kompleksu u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas.

Među povređenima je petoro dece uzrasta od pet do devet godina, kao i pet odraslih osoba starosti između 28 i 68 godina, prenosi En-Bi-Si njuz.

Povrede se kreću od lakših do izuzetno teških, ali policija za sada veruje da život povređenih nije ugrožen.

Žena iz Garden Sitija, koja je upravljala vozilom, privedena je i sarađuje sa istražiteljima, potvrdio je kapetan policije Vičite Aron Mozes.

Za sada nije utvrđeno da li je namerno uletela među okupljene.

Policija je saopštila i da su obe poginule osobe iz grada Makfersona, ali da nisu bile u srodstvu.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: 

HAPŠENjE „VRAČARACA“: Specijalci na više od 70 lokacija širom Srbije 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"