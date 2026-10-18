TRAGEDIJA NA FUDBALSKOM TERENU: Amerikanka kamionetom pokosila publiku, poginuli dečak i muškarac, deca se bore za život
JEDAN dečak i muškarac poginuli su, dok je deset osoba povređeno kada je žena (34) kamionetom uletela među okupljene na dečjoj fudbalskoj utakmici u američkom gradu Vičita.
Od desetoro povređenih petoro su deca, policija utvrđuje da li je žena namerno uletela među ljude
Dečak (6) i muškarac (35) poginuli su, a deset osoba je povređeno kada je žena (34) kamionetom uletela među okupljene na dečjoj fudbalskoj utakmici u sportskom kompleksu u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas.
Među povređenima je petoro dece uzrasta od pet do devet godina, kao i pet odraslih osoba starosti između 28 i 68 godina, prenosi En-Bi-Si njuz.
Povrede se kreću od lakših do izuzetno teških, ali policija za sada veruje da život povređenih nije ugrožen.
Žena iz Garden Sitija, koja je upravljala vozilom, privedena je i sarađuje sa istražiteljima, potvrdio je kapetan policije Vičite Aron Mozes.
Za sada nije utvrđeno da li je namerno uletela među okupljene.
Policija je saopštila i da su obe poginule osobe iz grada Makfersona, ali da nisu bile u srodstvu.
(RT Balkan)
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