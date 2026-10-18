TRAGEDIJA NA FUDBALSKOM TERENU: Amerikanka kamionetom pokosila publiku, poginuli dečak i muškarac, deca se bore za život

JEDAN dečak i muškarac poginuli su, dok je deset osoba povređeno kada je žena (34) kamionetom uletela među okupljene na dečjoj fudbalskoj utakmici u američkom gradu Vičita.

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Od desetoro povređenih petoro su deca, policija utvrđuje da li je žena namerno uletela među ljude

Dečak (6) i muškarac (35) poginuli su, a deset osoba je povređeno kada je žena (34) kamionetom uletela među okupljene na dečjoj fudbalskoj utakmici u sportskom kompleksu u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas.

Video shows the moments before a woman driving a truck plowed through a soccer game at Stryker Sports Complex on Saturday afternoon. Police say a 6-year-old boy and a 35-year-old man were killed in the crash. 🎥 Jaime Núñez Link in bio. #KAKEnews https://t.co/rRouA6h7oj — KAKE News (@KAKEnews) October 18, 2026

Među povređenima je petoro dece uzrasta od pet do devet godina, kao i pet odraslih osoba starosti između 28 i 68 godina, prenosi En-Bi-Si njuz.

Povrede se kreću od lakših do izuzetno teških, ali policija za sada veruje da život povređenih nije ugrožen.

WATCH: The driver of the truck that plowed into a soccer game in Wichita, KS being taken away by police. 🎥: Erica Case https://t.co/bOD4MyHtmj — Scott M (@EODWX5) October 18, 2026

Žena iz Garden Sitija, koja je upravljala vozilom, privedena je i sarađuje sa istražiteljima, potvrdio je kapetan policije Vičite Aron Mozes.

Za sada nije utvrđeno da li je namerno uletela među okupljene.

Policija je saopštila i da su obe poginule osobe iz grada Makfersona, ali da nisu bile u srodstvu.

(RT Balkan)

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