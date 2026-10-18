PEZEŠKIJAN ŽESTOKO PORUČIO AMERICI: Iran se nikada neće pokoriti
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas na sastanku radi razmatranja kvalifikacija predloženog novog ministra odbrane Irana Mehrdada Akhlaghija Ketabčija, da se Teheran neće nikada pokoriti preterenim zahtevima Sjedinjenih Američkih Država, kao i da će nastaviti da nepokolebljivo pruža otpor.
Pezeškijan je rekao na tom virtuelnom sastanku da odaje počast prethodnom iranskom ministru odbrane Azizu Nasirzadehu koji je poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru 2026. godine, prenela je ISNA.
Iranski predsednik je ponovio da su oružane snage njegove zemlje zadivile ceo svet svojom posvećenošću i sposobnošću u suprotstavljanju američko-izraelskim napadima.
Pezeškijan je naglasio da su Iranu više nego ikad potrebni stručnjaci i požrtvovane snage, kao i da Teheran nema nameru da napadne bilo koju zemlju i da to nije ni učinio u protekla dva veka.
Takođe je rekao da je zadovoljan dosadašnjim radom Ketabčija na mestu vršioca dužnosti ministra odbrane i pozvao iranski parlament da glasa za njegov izbor.
Ketabči je iskusni zvaničnik iranske odbrambene industrije, a za iranskog ministra odbrane predložio ga je Pezeškijan početkom oktobra nakon što je prethodni ministar odbrane Aziz Nasirzadeh poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru ove godine.
Ketabči je bio na čelu Iranske organizacije za vazduhoplovnu industriju i obavljao visoke funkcije u sektoru razvoja raketa.
Protiv njega su uvedene sankcije SAD i Ujedinjenih nacija zbog aktivnosti u vezi s iranskim raketnim programom.
Biće imenovan za ministra odbrane nakon glasanja u iranskom parlamentu.
(Tanjug)
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