PRVA ŽRTVA DEMONSTRACIJA U PARIZU: Zapaljena zgrada iz 19. veka, rekordni broj hapšenja

JEDAN demonstrant preminuo je tokom protesta u Parizu nakon što mu je pozlilo na bulevaru Maženta kuda je prolazila povorka, saopštila je danas francuska policija.

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Drugi demonstranti su ga odneli do medicinskog centra Šato d'O gde je preminuo ispred samog ulaza, prenosi BFMTV.

Prema saopštenju pariske policije, smrt je nastupila zbog kardiorespiratornog zastoja.

Uprava policije je saopštila i da je u glavnom gradu Francuske privedeno 855 osoba, što predstavlja rekordan broj.

- Povređeno je 13 policajaca i žandarma, kao i dva vatrogasca - navodi se u saopštenju.

Witnesses say masked protesters set fire to Limoges town hall, which officials say is now ‘largely lost’. In Paris, fires, looting and tear gas marked a night of unrest as cost-of-living protests raged on throughout the country. https://t.co/5ywUwfsQvW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2026

U međuvremenu prefekt departmana Gornja Vijena Moris Barat saopštio je da je požar u gradskoj kući u Limožu lokalizovan.

- Požar je bio podmetnut - objavio je Barat i osudio ovaj čin kritikujući "divlju hordu" koja je izazvala požar i veoma teško oštetila opštinsko zdanje iz 19. veka.

U Limožu je tokom demonstracija privedeno 17 osoba, među kojima je sedam maloletnika, prenosi BFMTV.

Otvorena je istraga zbog "uništavanja imovine opasnim sredstvima u organizovanoj grupi".

- Pojedini građani su takođe napadnuti na marginama okupljanja. Evidentiranje žrtava biće izvršeno u najkraćem mogućem roku - saopštilo je tužilaštvo.

🚨 🇫🇷 CHAOS IN PARIS! ⚡️ Violent clashes erupt at Place de la République as rioters unleash a barrage of projectiles at police. Streets are left littered with debris as tensions explode in the French capital. Paris is on edge. 🇫🇷🔥 https://t.co/G0o27Tqqje — Jack Straw (@JackStr42679640) October 18, 2026

Tokom protesta protiv visokih troškova života i loših uslova u školama, širom Francuske u subotu su izbili nasilni nemiri.

Francuska vlada je saopštila da je došlo do "eskalacije nasilja" procenjujući da je oko 550.000 ljudi izašlo na ulice farncuskih gradova.

(Tanjug)

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