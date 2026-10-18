INCIDENT NA AERODROMU U LAJPCIGU: Tokom noći probijena zaštitna ograda
Na aerodromu u Lajpcigu tokom noći je probijena zaštitna ograda, a policija veruje da je nepoznati automobil uleteo na aerodromski teren pored ruskih teretnih aviona Antonov koji su tamo bili parkirani.
Rupa u ogradi je otkrivena oko 23.00 časa u subotu, saopštila je policija, a portparolka policije Tereza Leverenc je rekla da su nakon incidenta letovi na severnoj strani aerodroma obustavljeni, prenosi Bild navodeći da su brojni teretni avioni kompanije Amazon morali su da slete na južnu pistu aerodroma u Lajpcigu.
- Veoma je verovatno da je neko vozilo probilo ogradu. Međutim, tokom pretrage terena tokom noći, ni vozilo ni neovlašćene osobe nisu pronađene na području aerodroma.
Potraga će se nastaviti danas, a severna pista ostaje zatvorena za vazdušni saobraćaj- izjavio je Leverencova.
U avgustu su istražitelji otkrili dron napunjen eksplozivom u blizini piste na aerodromu, što je događaj za koji su nemački zvaničnici kasnije okrivili Rusiju, podseća Rojters.
Rusija je demantovala ove optužbe.
(Tanjug)
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