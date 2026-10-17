GORI FRANCUSKA, NA ULICAMA ZAVLADAO HAOS: Demonstranti upali u gradske skupštine, institucije u plamenu, lete i kamenice (VIDEO)
POLICIJA u Parizu, Marseju i Strazburu baca suzavac na demonstrante, dok se protesti intenziviraju širom zemlje.
Policija je upotrebila suzavac kako bi sprečila demonstrante da se penju na statuu visoku 25 metara na Trgu Republike u Parizu.
Demonstranti su veoma uzrujani bacali kamenice na policiju i neprestano uzvikuju pozive predsedniku Emanuelu Makronu da podnese ostavku, kao i protiv krajnje desnice, prenose mediji.
Danas se širom Francuske održavaju velike demonstracije, na kojima se očekuje i do 170.000 ljudi.
Policija je suzavac upotrebila i u Marseju, drugom najvećem gradu u Francuskoj, gde se demonstranti sukobljavaju s policijom.
Deo njih nakratko je upao u prostorije gradske uprave.
Pojedini demonstranti nose tamnu odeću i prekrivaju lica, učenici koji učestvuju u protestima govore novinarima da im je dosta Makrona.
Tokom protesta u Lionu, na istoku Francuske, izbio je požar u turističkom informativnom centru.
Na snimcima se vide demonstranti ispred zgrade iz koje kulja dim, dok vatra gori unutar i izvan objekta, a razbijeno je i nekoliko prozora.
Lokalna policija saopštila je da "neprijateljski nastrojene osobe“ sprečavaju vatrogasce da bezbedno pristupe gašenju požara, dok policijski službenici rade na tome da "rasteraju nasilne grupe“.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do sredine popodneva uhapšeno oko 270 ljudi nakon nasilnih incidenata u kojima su učestvovale osobe sa kapuljačama, između ostalog u: Parizu, Marseju na jugu, Renu na severozapadu, Tuluzu na jugozapadu i Anžeu na zapadu zemlje, prenose mediji.
Takve radnje uključuju pokušaje pljačke, sukobe sa snagama reda, paljenje gradskog mobilijara, kao i napade na institucije vlasti i medijske kuće, navodi se u saopštenju, u kojem se za nemire okrivljuje "ultralevica".
U centru Pariza bilo je primetno veliko prisustvo policije, posebno u blizini znamenitosti kao što su Jelisejska polja i Trijumfalna kapija, koje su bile isključene iz ruta dveju odobrenih demonstracija.
Demonstranti u fluorescentnim prslucima blokirali su ulice, što podseća na pokret "Žuti prsluci" koji je obeležio prethodni mandat predsednika Emanuela Makrona.
U Bordou, pola sata nakon početka demonstracija, policiji je stiglo pojačanje i pokušalo da rastera neke od demonstranata, a na barikadama i u uličnim žardinjerama pojavila se vatra i na lice mesta su izašle vatrogasne ekipe.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je i da su demonstranti upali u gradske skupštine nekoliko gradova: U Marseju su demonstranti ušli u gradsku skupštinu, Lionu je zapaljena turistička kancelarija, Avinjonu su pojedinci ušli u dvorište prefekture Vokliz i u Grenoblu je oštećena gradska skupština.
Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza Kretaju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.
Tokom narednih nedelja, protesti su radikalizovali i proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.
Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci", a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.
(Blic)
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