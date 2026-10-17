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GORI FRANCUSKA, NA ULICAMA ZAVLADAO HAOS: Demonstranti upali u gradske skupštine, institucije u plamenu, lete i kamenice (VIDEO)

Jelena Ždralić

17. 10. 2026. u 17:47

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POLICIJA u Parizu, Marseju i Strazburu baca suzavac na demonstrante, dok se protesti intenziviraju širom zemlje.

ГОРИ ФРАНЦУСКА, НА УЛИЦАМА ЗАВЛАДАО ХАОС: Демонстранти упали у градске скупштине, институције у пламену, лете и каменице (ВИДЕО)

AP Photo/Emma Da Silva

Policija je upotrebila suzavac kako bi sprečila demonstrante da se penju na statuu visoku 25 metara na Trgu Republike u Parizu.

Demonstranti su veoma uzrujani bacali kamenice na policiju i neprestano uzvikuju pozive predsedniku Emanuelu Makronu da podnese ostavku, kao i protiv krajnje desnice, prenose mediji. 

Danas se širom Francuske održavaju velike demonstracije, na kojima se očekuje i do 170.000 ljudi.

Policija je suzavac upotrebila i u Marseju, drugom najvećem gradu u Francuskoj, gde se demonstranti sukobljavaju s policijom.

Deo njih nakratko je upao u prostorije gradske uprave.

AP Photo/Emma Da Silva

Pojedini demonstranti nose tamnu odeću i prekrivaju lica, učenici koji učestvuju u protestima govore novinarima da im je dosta Makrona.

Tokom protesta u Lionu, na istoku Francuske, izbio je požar u turističkom informativnom centru.

Na snimcima se vide demonstranti ispred zgrade iz koje kulja dim, dok vatra gori unutar i izvan objekta, a razbijeno je i nekoliko prozora. 

Lokalna policija saopštila je da "neprijateljski nastrojene osobe“ sprečavaju vatrogasce da bezbedno pristupe gašenju požara, dok policijski službenici rade na tome da "rasteraju nasilne grupe“.

AP Photo/Emma Da Silva

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do sredine popodneva uhapšeno oko 270 ljudi nakon nasilnih incidenata u kojima su učestvovale osobe sa kapuljačama, između ostalog u: Parizu, Marseju na jugu, Renu na severozapadu, Tuluzu na jugozapadu i Anžeu na zapadu zemlje, prenose mediji.

Takve radnje uključuju pokušaje pljačke, sukobe sa snagama reda, paljenje gradskog mobilijara, kao i napade na institucije vlasti i medijske kuće, navodi se u saopštenju, u kojem se za nemire okrivljuje "ultralevica".

U centru Pariza bilo je primetno veliko prisustvo policije, posebno u blizini znamenitosti kao što su Jelisejska polja i Trijumfalna kapija, koje su bile isključene iz ruta dveju odobrenih demonstracija.

Demonstranti u fluorescentnim prslucima blokirali su ulice, što podseća na pokret "Žuti prsluci" koji je obeležio prethodni mandat predsednika Emanuela Makrona.

AP Photo/Emma Da Silva

U Bordou, pola sata nakon početka demonstracija, policiji je stiglo pojačanje i pokušalo da rastera neke od demonstranata, a na barikadama i u uličnim žardinjerama pojavila se vatra i na lice mesta su izašle vatrogasne ekipe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je i da su demonstranti upali u gradske skupštine nekoliko gradova: U Marseju su demonstranti ušli u gradsku skupštinu, Lionu je zapaljena turistička kancelarija, Avinjonu su pojedinci ušli u dvorište prefekture Vokliz i u Grenoblu je oštećena gradska skupština.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza Kretaju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

 

Tokom narednih nedelja, protesti su radikalizovali i proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci", a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.

(Blic)

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