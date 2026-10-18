NUKLEARNA PANIKA TRESE EVROPU: Putinovi udari probili zaštitu nad Černobiljom, G7 i Britanija u trci sa vremenom da spasu planetu od havarije

ZEMLjE G7 planiraju da izdvoje 260 miliona evra za sanaciju zaštitne strukture iznad uništenog četvrtog reaktora u nuklearnoj elektrani Černobilj, koja je oštećena u ruskom napadu.

Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmigalj najavio je ovu finansijsku podršku, naglasivši da su popravke ključne za očuvanje nuklearne bezbednosti.

Velika Britanija finansira 17 miliona funti nove podrške za popravke nuklearne elektrane u Černobilju, objavili su danas kancelar i ministar spoljnih poslova.

Zaštitno sklonište postrojenja je oštećeno u napadu ruskog drona prošle godine, a podrška Velike Britanije biće deo međunarodnog programa koji koordinira Evropska banka za obnovu i razvoj, u saradnji sa Vladom Ukrajine i donatorima G7, navodi se u zvaničnom saopštenju britanske Vlade.

Podrška će finansirati ključne popravke kako bi se obnovile funkcije zatvaranja i ventilacije objekta i zaštitio njegov predviđeni vek trajanja. Bez popravki, korozija rizikuje da potkopa decenije međunarodnih investicija i stvori dugoročne ekološke i bezbednosne rizike.

Između 5. i 11. oktobra, kako se navodi u zvaničnom saopštenju, Rusija je izvela više od 200 udara na elektroenergetsku infrastrukturu i dodatnih 17 udara na naftna i gasna postrojenja.

To uključuje 6 energetskih napada otkako je predsednik Tramp u nedelju objavio primirje.

Baš ove nedelje (13. oktobra) Rusija je ispalila jedan od najvećih balističkih raketnih napada ikada - ukupno 39 - na Ukrajinu, od kojih je veći deo bio usmeren na energetsku infrastrukturu.

Ovi udari su ostavili 600.000 civila u Ukrajini bez struje.

- Dok se nastavlja potpuna invazija na Ukrajinu od strane Putina, naša posvećenost ukrajinskom narodu je nepokolebljiva. Smanjujemo finansiranje ratnih fondova koje Putin toliko očajnički želi i podržavamo obnovu Ukrajine koja je pretrpela njegove varvarske napade - izjavio je britanski ministar finansija Džon Hili.

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband istakao je da Britanija stoji "rame uz rame sa Ukrajinom".

- Naša poruka Putinu je jasna – stojimo rame uz rame sa Ukrajinom i to ćemo činiti dok ne pobede. Sarađujući sa našim saveznicima, jačamo bezbednost Ukrajine, povećavamo cenu ruske agresije i radimo na pravednom i trajnom miru - rekao je on.

U napadu su oštećeni i spoljašnja i unutrašnja obloga strukture Novog bezbednog konfajnenta, kao i kritični sistemi. Zaštitni luk pokriva uništeni reaktor i projektovan je da zadrži radioaktivne materijale i spreči njihovo ispuštanje u životnu sredinu, prenosi UATV.

Preliminarne procene pokazuju da će ukupni troškovi potpune obnove zaštitne strukture biti najmanje 500 miliona evra. Planirani doprinos zemalja G7 od 260 miliona evra pokrio bi nešto više od polovine procenjenih potreba za finansiranjem.

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