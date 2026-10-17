Svet

NAPAD NA MEDIJE: Demonstranti kamenicama nasrnuli na televiziju, neredi širom Francuske

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Preko 160 ljudi uhapšeno je u Francuskoj tokom masovnih manifestacija koje su se pretvorile u velike nerede.

НАПАД НА МЕДИЈЕ: Демонстранти каменицама насрнули на телевизију, нереди широм Француске

Foto: Printskrin

Tokom prepodneva izvršeno je preko hiljadu preventivnih kontrola. Na meti demonstranata našle su se i pojedine medijske kuće. Na sedište televizije "Se-Njuz" u Parizu radikalne grupe bacale su kamenice i razbijale stakala. Policija je intervenisala i privela 21 osobu. Ovi incidenti dodatno su podigli napetost u prestonici, gde je za održavanje reda angažovano najmanje 5.000 policajaca i žandarma, od ukupno više od 10.000 širom zemlje.

- Dosta mi je doktrine čuvanja reda koja svakog dovodi u opasnost, i manifestante i policiju – usprotivila se predsednički kandidat ekološkog pokreta Mari Tondelije, optužujući tako policiju da doprinosi tenzijama.

U Lionu je policija suzavcem rasterala oko 300 demonstranata okupljenih ispred Univerziteta Lion 3. U Renu su podignute zapaljene barikade na obilaznici, dok je policija bila zasuta kamenicama. U Ruanu je izbio požar u zgradi Filozofskog fakulteta, za koji se sumnja da je podmetnut. U Grenoblu su demonstranti blokirali autoput. Na ulice su izašli i u Turu, Belforu, Renu.

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