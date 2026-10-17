GORI ZGRADA U LIONU, UPAD U GRADSKU KUĆU U MARSELJU: Veliki neredi u Francuskoj

Sukoba ima na sve strane u Francuskoj, gde danas traju manifestacije protiv smanjene kupovne moći.

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U Marselju je nastalo pravo poprište u Staroj luci. Gust dim prekrio je ovaj deo grada. Mladi obučeni u crno, pomešani s demonstrantima u žutim prslucima, maskiranih lica, lomili su čuvenom avenijom Kanebijer izloge, iznosili mobilne telefone iz opustošenih butika, palili kontejnere.

U najvećoj francuskoj mediteranskoj luci demonstranti su u jednom trenutku upali i u Gradsku kuću i napravili veliku štetu. Na podu je završila i statua nacionalnog simbola Marijane. Prethodno su teška drvena vrata probili pokretnom metalnom ogradom, koja je poslužila za razbijanje.

U Lionu je opljačkan i zapaljen Turistički biro na centralnom Trgu Belkur. Scenu je nadletao policijski helikopter. Kao i uvek, postavlja se pitanje ko je došao zaista da protestuje, a ko da ruši, mada je bilo i onih s pomešanim emocijama i namerama.

Sukoba i nereda je bilo i u drugim mestima, od Pariza do Bordoa. Napeto je bilo i u Nantu, Tuluzu, Lilu.