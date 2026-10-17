SCENE HAOSA U PARIZU: Sukobi demonstranata s policijom u francuskoj prestonici
Do sukoba hiljada demonstranata i policije došlo je na pariskom Trgu republike i pre nego što je krenula povorka demonstranata protiv skupog života.
Demonstranti pale kontejnere i gađaju policiju kamenicama, dok snage reda koriste suzavac, palice i vodene topove. Policija se jurila sa učesnicima protesta po ulicama oko Istočne železničke stanice i bulevara Maženta. Najradikalniji su direktnim ciljanjem gađaju policiju rafalom iz lansirne rampe za vatromet.
Dim je pokuljao i centralnom gradskom ulicom Rivoli. U ulici Turbigo goreli su gradski bicikli čije su baterije izazivale detonacije prilikom eksplozije od jake temperature, uz aplauze prisutnih.
Scene prave urbane gerile i istinskog haosa, s paljevinom, uništenom imovinom i bačenim kamenim kockama, zadesile su francusku prestonicu, ali i Marselj i neke druge gradove.
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