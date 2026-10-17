BUKTINJE ŠIROM FRANCUSKE: Demonstracije uz žestoke nerede zbog skupog života
Francuzi su masovno izašli na ulice da bi protestovali protiv skupog života, preskupog goriva na pumpama i ugrožene kupovne moći. Širom zemlje došlo je do nereda.
Zapaljene su barikade, bilo je kola u plamenu, dok je u Lionu gorela zgrada Turističkog biroa. U Parizu, vatra je podmetnuta u kiosku, polupani su izlozi, uništen gradski mobilijar. Policija je koristila pendreke, bilo je i okrvavljenih glava. Više ljudi je povređeno.
To je bio samo deo slike koja se širi celom Francuskom u združenom buntu đaka, studenata, "žutih prsluka" i nezadovoljnih građana okupljenih na poziv različitih radničkih sindikata. Pridružili su im se i taksisti i poljoprivrednici. Našli su zajednički interes u, kako ističu, krajnje neizvesnoj budućnosti.
Buntu su se pridružili i đaci koji danima demonstriraju protiv loših uslova školovanja. Organizovane su stotine skupova. Tamo gde je bilo mirno, čule su se trube, revolucionarne pesme, "Marseljeza", vijorile francuske i sindikalne zastave, uz levičarske parole koje pozivaju na humaniji život.
Preporučujemo
TRAGEDIJA NA FLORIDI: Aligator od 4 metra napao pecaroša na obali i usmrtio ga
17. 10. 2026. u 20:11
PROTESTI I U KIJEVU: Demonstranti zahtevaju ostavku Klička
17. 10. 2026. u 19:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)