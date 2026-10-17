BUKTINJE ŠIROM FRANCUSKE: Demonstracije uz žestoke nerede zbog skupog života

Francuzi su masovno izašli na ulice da bi protestovali protiv skupog života, preskupog goriva na pumpama i ugrožene kupovne moći. Širom zemlje došlo je do nereda.

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Zapaljene su barikade, bilo je kola u plamenu, dok je u Lionu gorela zgrada Turističkog biroa. U Parizu, vatra je podmetnuta u kiosku, polupani su izlozi, uništen gradski mobilijar. Policija je koristila pendreke, bilo je i okrvavljenih glava. Više ljudi je povređeno.

To je bio samo deo slike koja se širi celom Francuskom u združenom buntu đaka, studenata, "žutih prsluka" i nezadovoljnih građana okupljenih na poziv različitih radničkih sindikata. Pridružili su im se i taksisti i poljoprivrednici. Našli su zajednički interes u, kako ističu, krajnje neizvesnoj budućnosti.

Buntu su se pridružili i đaci koji danima demonstriraju protiv loših uslova školovanja. Organizovane su stotine skupova. Tamo gde je bilo mirno, čule su se trube, revolucionarne pesme, "Marseljeza", vijorile francuske i sindikalne zastave, uz levičarske parole koje pozivaju na humaniji život.