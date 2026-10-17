HILJADE LJUDI NA ULICAMA TUNISA: Ne bojimo se, vlast pripada narodu

HILjADE Tunišana učestvovalo je danas u protestima protiv predsednika Tunisa Kaisa Saida, optužujući ga za urušavanje demokratije i loše upravljanje ekonomijom, javljaju agencije.

Foto: Ons Abid (STR)/AP Photo

Protest, koji predvodi sindikat UGTT uz podršku organizacija civilnog društva, održan je u vreme kada se Tunis suočava sa ekonomskom krizom, pogoršanjem javnih usluga, čestim prekidima u snabdevanju vodom i strujom, kao i nestašicama lekova i osnovnih proizvoda, prenosi Rojters.

Said je 2021. godine preuzeo široka ovlašćenja, raspustio parlament, smenio desetine sudija i počeo da vlada dekretima, što su njegovi protivnici ocenili kao državni udar. Organizacije za ljudska prava optužuju ga za pojačavanje pritiska na civilno društvo, novinare i opoziciju, dok Said te optužbe odbacuje.

Opozicione stranke različitih političkih opredeljenja pridružile su se advokatima, lekarima, novinarima, nezaposlenima i organizacijama civilnog društva u protestnoj šetnji avenijom Habib Burgiba, mestu masovnih protesta tokom 2011. godine koji su doprineli pokretanju Arapskog proleća.

Demonstranti su uzvikivali "Ne bojimo se, vlast pripada narodu" i "Zatvori su puni, narod je gladan", zahtevajući oslobađanje Saidovih kritičara i okončanje, kako su uzvikivali, pritiska na sindikalna prava.

Na protestu su istaknuti i transparenti kojima se ukazuje na nezaposlenost i zagađenje, a u prestonici je raspoređeno nekoliko stotina policajaca.

(Tanjug)