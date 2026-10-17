ORUŽANE snage Rusije preuzele su kontrolu nad naseljima Palamarevka i Kovaljevka u Harkovskoj oblasti i oslobodile Aleksejevo-Družkovku, Dobropolje, Pervomajsko, Sergejevku, Velikomihajlovku i Malokaterinovku saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Nakon eliminacije opkoljenih neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti, ruske oružane snage identifikuju i izbacuju iz stroja raštrkane izolovane grupe ukrajinskih snaga, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku SVO.

Jedinice grupe trupa "Sever" eliminisale su više od 160 vojnika, dva oklopna borbena vozila, pet automobila i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž linije fronta i oslobodile naselja naseljima Palamarevka i Kovaljevka u Harkovskoj oblasti. Izbacile su iz stroja do 230 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 16 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" oslobodile su mesto Aleksejevo-Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici. Eliminisale su 145 pripadnika vojske, jedno borbeno vozilo pešadije, 36 automobila, samohodnu artiljerijsku jedinicu "bogdan" i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" oslobodile su naselja Dobropolje, Pervomajsko i Sergejevka u Donjeckoj Narodnoj Republici. Neutralisale su 345 vojnika, oklopni transporter "puma" italijanske proizvodnje, četiri oklopna borbena vozila, sedam automobila, artiljerijsko oruđe i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i preuzele su kontrolu nad mestom Velikomihajlovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Neutralisale su više od 135 vojnika, tri borbena oklopna vozila, pet automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" oslobodile su mesto Malokaterinovka u Zaporoškoj oblasti. Tokom proteklog dana, neutralisale su 25 vojnika Oružanih snaga Ukrajine, dva oklopna borbena vozila i sedam automobila.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su projektil HIMARS i 654 bespilotna letelica ukrajinskih snaga u protekla 24 sata. Snage Crnomorske flote uništile su bespilotni čamac ukrajinske mornarice u Crnom moru, dodaje se u izveštaju.

(RT Balkan)