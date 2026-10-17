Svet

RUSKE SNAGE NASTAVLJAJU DA GAZE: Oslobođeno još osam naselja

D.D.

17. 10. 2026. u 14:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORUŽANE snage Rusije preuzele su kontrolu nad naseljima Palamarevka i Kovaljevka u Harkovskoj oblasti i oslobodile Aleksejevo-Družkovku, Dobropolje, Pervomajsko, Sergejevku, Velikomihajlovku i Malokaterinovku saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКЕ СНАГЕ НАСТАВЉАЈУ ДА ГАЗЕ: Ослобођено још осам насеља

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Nakon eliminacije opkoljenih neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti, ruske oružane snage identifikuju i izbacuju iz stroja raštrkane izolovane grupe ukrajinskih snaga, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku SVO.

Jedinice grupe trupa "Sever" eliminisale su više od  160 vojnika, dva oklopna borbena vozila, pet automobila i tri stanice za elektronsko ratovanje. 

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž linije fronta i oslobodile naselja naseljima Palamarevka i Kovaljevka u Harkovskoj oblasti. Izbacile su iz stroja do 230 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 16 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" oslobodile su mesto Aleksejevo-Družkovka u Donjeckoj Narodnoj Republici. Eliminisale su 145 pripadnika vojske, jedno borbeno vozilo pešadije, 36 automobila, samohodnu artiljerijsku jedinicu "bogdan" i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" oslobodile su naselja Dobropolje, Pervomajsko i Sergejevka u Donjeckoj Narodnoj Republici. Neutralisale su 345 vojnika, oklopni transporter "puma" italijanske proizvodnje, četiri oklopna borbena vozila, sedam automobila, artiljerijsko oruđe i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i preuzele su kontrolu nad mestom Velikomihajlovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Neutralisale su više od 135 vojnika, tri borbena oklopna vozila, pet automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" oslobodile su mesto Malokaterinovka u Zaporoškoj oblasti. Tokom proteklog dana, neutralisale su 25 vojnika Oružanih snaga Ukrajine, dva oklopna borbena vozila i sedam automobila.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su projektil HIMARS i 654 bespilotna letelica ukrajinskih snaga u protekla 24 sata. Snage Crnomorske flote uništile su bespilotni čamac ukrajinske mornarice u Crnom moru, dodaje se u izveštaju.

(RT Balkan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DECENIJAMA JE ČUVALA: Šta je pronađeno u kutiji za nakit legendarne Olivere Marković?

DECENIJAMA JE ČUVALA: Šta je pronađeno u kutiji za nakit legendarne Olivere Marković?