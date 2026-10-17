Svet

MEKSIČKA MORNARNICA IZDALA UPOZORENJE: Stiže uragan Trudi

Танјуг

17. 10. 2026. u 14:14

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MEKSIČKA mornarica pozvala je danas pomorsku zajednicu i stanovnike priobalnih područja da budu maksimalno oprezni zbog uragana Trudi koji donosi visoke talase, obilne kiše i rizika od porasta nivoa reka.

МЕКСИЧКА МОРНАРНИЦА ИЗДАЛА УПОЗОРЕЊЕ: Стиже ураган Труди

Foto: Tanjug/NOAA via AP

Upozorenje na uragan je na snazi od Manzanilja u državi Kolima do Kabo Korijentesa u Jalisku, prenosi AP.

Savezna država Kolima je saopštila da su rizici trenutno niski, ali da bi uragan mogla da donese značajne padavine i štetne posledice zbog zasićenog tla nakon uzastopnih oluja koje su pogodile pacifičku obalu.

Tokom vikenda se očekuje da će Trudi doneti obilne kiše od 10 do 20 centimetara.

Na Pacifiku, tajfun Čampi je ojačao i kreće se na zapad prema Guamu brzinom od 23 kilometara na sat, sa maksimalnim postojanim vetrovima koji su se pojačali na 160 kilometara na sat, navodi se na veb-sajtu Američke meteorološke službe i Komande za meteorologiju i okeanografiju Američke mornarice.

Upozorenje na tajfun izdato je za Guam i Rotu, zajedno sa upozorenjem na tropsku oluju za Tinijan, Sajpan i okolna područja.

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