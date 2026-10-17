SKUPILI SE PREDSTAVNICI 57 DRŽAVA: Arakči stigao u Bagdad na ministarski samit

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči doputovao je danas u Bagdad na 52. zasedanje Saveta ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC), preneli su iranski mediji.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zasedanje je otvoreno pod sloganom "Dijalog i solidarnost: Dva ključna stuba za promovisanje mira i održivog razvoja", prenosi iranska državna televizija PressTV.

Sastanku prisustvuju ministri spoljnih poslova 57 islamskih država kako bi razgovarali o ključnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, a očekuje se da među prioritetima budu palestinsko pitanje i izraelska okupacija Gaze.

- Irak je preuzeo predsedavanje Savetom ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje od Republike Turske, nakon što je premijer Ali Falih al-Zaidi otvorio zasedanje - izjavio je portparol iračkog Ministarstva spoljnih poslova, ambasador Hasanein Kamil.

Uoči zasedanja, generalni sekretar OIC-a Ismail Uld Šeih Ahmed naglasio je da je eskalacija regionalnih i međunarodnih tenzija povećala kolektivnu odgovornost država članica da ojačaju stabilnost i islamsku solidarnost.

Pozvao je na donošenje odluka u skladu sa trenutnim izazovima i na nastavak napora za unapređenje mehanizama rada OIC.

Očekuje se da će dnevni red obuhvatiti dešavanja u Palestini, humanitarnu i političku situaciju širom regiona, ekonomsku saradnju, bezbednost hrane, kao i koordinaciju među državama članicama u suočavanju sa zajedničkim izazovima.

(Tanjug)