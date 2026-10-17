Svet

RUSIJA UPOZORAVA, BRITANIJA NE ODUSTAJE! Hiljade vojnika uvežbavaju scenario za slanje trupa u Ukrajinu

P. Đurđević

17. 10. 2026. u 10:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRITANSKI ministar odbrane Ves Striting potvrdio je da će u novembru u Poljskoj biti održane velike vojne vežbe u okviru priprema za moguće raspoređivanje vojnika zemalja takozvane koalicije voljnih u Ukrajini, prenose britanski mediji.

РУСИЈА УПОЗОРАВА, БРИТАНИЈА НЕ ОДУСТАЈЕ! Хиљаде војника увежбавају сценарио за слање трупа у Украјину

POA(Phot) Sean Clee / UK MoD

- Sledećeg meseca hiljade vojnika učestvovaće u velikim vojnim vežbama u Poljskoj kako bismo bili sigurni da smo spremni da podržimo vojnu obuku i posleratnu obnovu koje će Ukrajini biti potrebne - izjavio je britanski ministar.

Mediji su prethodno objavili da će oko 1.500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku i Francusku, učestvovati u novembarskim vežbama u Poljskoj, čiji je cilj priprema za eventualno raspoređivanje vojnog kontingenta u Ukrajini.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je upozorilo da je svaki scenario raspoređivanja trupa država članica NATO-a na teritoriji Ukrajine kategorički neprihvatljiv za Moskvu i da nosi rizik od nagle eskalacije sukoba.

Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je koaliciju voljnih „podstrekačima rata“, ocenjujući da je reč o grupi zemalja koje ne žele mir.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI: Ako padnemo, 20 miliona ljudi kreće u Evropu

ZELENSKI: Ako padnemo, 20 miliona ljudi kreće u Evropu