RUSIJA UPOZORAVA, BRITANIJA NE ODUSTAJE! Hiljade vojnika uvežbavaju scenario za slanje trupa u Ukrajinu
BRITANSKI ministar odbrane Ves Striting potvrdio je da će u novembru u Poljskoj biti održane velike vojne vežbe u okviru priprema za moguće raspoređivanje vojnika zemalja takozvane koalicije voljnih u Ukrajini, prenose britanski mediji.
- Sledećeg meseca hiljade vojnika učestvovaće u velikim vojnim vežbama u Poljskoj kako bismo bili sigurni da smo spremni da podržimo vojnu obuku i posleratnu obnovu koje će Ukrajini biti potrebne - izjavio je britanski ministar.
Mediji su prethodno objavili da će oko 1.500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku i Francusku, učestvovati u novembarskim vežbama u Poljskoj, čiji je cilj priprema za eventualno raspoređivanje vojnog kontingenta u Ukrajini.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je upozorilo da je svaki scenario raspoređivanja trupa država članica NATO-a na teritoriji Ukrajine kategorički neprihvatljiv za Moskvu i da nosi rizik od nagle eskalacije sukoba.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je koaliciju voljnih „podstrekačima rata“, ocenjujući da je reč o grupi zemalja koje ne žele mir.
(Sputnjik)
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