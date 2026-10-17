KATAKLIZMIČNE POPLAVE POGODILE TURSKU: Četiri osobe poginule u Istanbulu, tri nestale
Četiri osobe su poginule, a tri se vode kao nestale u poplavama koje su pogodile Tursku, dok je Generalni direktorat za meteorologiju izdao žuto i narandžasto upozorenje za 45 provincija zbog novih obilnih padavina i olujnog vetra.
Narandžasto upozorenje izdato je za: Istanbul, Bursu, Kodžaeli, Jalovu i Sakarju, dok se žuto upozorenje odnosi na još 40 provincija.
U Istanbulu se očekuju lokalno veoma obilne padavine, posebno od podneva, a najugroženiji bi mogli da budu severni i anadolski delovi grada.
Veoma obilne, mestimično i intenzivne padavine prognozirane su i u: Bursi, Biledžiku, Kodžaeliju, Sakarji, Zonguldaku, Bartinu i priobalnim područjima Dizdžea.
Jaki pljuskovi i grmljavina očekuju se i u delovima Egejske, Mediteranske, centralne i istočne Anadolije, kao i u zapadnom i centralnom Crnomorskom regionu.
Meteorolozi upozoravaju i na jak vetar i oluje, sa udarima od 50 do 70 kilometara na sat, povremeno i do 80 kilometara na sat.
U pojedinim područjima očekuju se olujni udari sa zapada i severozapada, dok će u drugim regionima vetar duvati iz južnih pravaca.
Zbog opasnosti od iznenadnih poplava, klizišta, udara groma, grada, oštećenja krovova i poremećaja u saobraćaju, građanima je savetovano da budu oprezni i poštuju upozorenja nadležnih službi.
Na višim nadmorskim visinama u provincijama Bursa i Kutahja očekuju se susnežica i sneg tokom noći i jutarnjih sati.
BONUS VIDEO:
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(Tanjug)
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