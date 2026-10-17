RUSIJA TVRDI DA JE OBORILA ČAK 610 UKRAJINSKIH DRONOVA ZA NOĆ: Na meti desetine regiona
SNAGE i sredstva protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 610 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Rusije tokom noći, saopštilo je u subotu rusko Ministarstvo odbrane.
- Tokom protekle noći, od 20:00 časova po moskovskom vremenu 16. oktobra do 8:00 časova po moskovskom vremenu 17. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 610 ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) iznad teritorija Lenjingradske, Novgorodske, Tverske, Brjanske, Belgorodske, Kurske, Orlovske, Kaluške, Voronješke, Rostovske, Smolenske, Tulske oblasti , Moskovske oblasti, Hanti-Mansijskog autonomnog okruga , Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad Crnog mora - navodi se u saopštenju.
(Ria Novosti)
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