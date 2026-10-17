Svet

DRAMA NA GRANICI RUMUNIJE I UKRAJINE! Dignuta dva F-18, stanovništvo dobilo hitno upozorenje

T.J.

17. 10. 2026. u 09:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUMUNSKE vlasti poslale su danas poruku upozorenja stanovništvu u severnom okrugu Tulča nakon što je radar otkrio vazdušnu metu iznad teritorije Ukrajine, koja se kretala ka granici sa Rumunijom, severno od grada Plauru.

ДРАМА НА ГРАНИЦИ РУМУНИЈЕ И УКРАЈИНЕ! Дигнута два Ф-18, становништво добило хитно упозорење

Foto: Cpl. Mya Seymour/U.S. Marines/Zuma Press/Profimedia

Kako je preneo Digi24, dva aviona F-18 španskih vazduhoplovnih snaga, angažovana u okviru pojačanog nadzora vazdušnog prostora, poletela su iz 57. vazduhoplovne baze Mihail Kogalničanu.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije radi uzbunjivanja stanovništva.

Poruka RO-Alert poslata je u 1.54 časa, a vazdušna uzbuna ukinuta je u 2.30.

Prema saopštenju rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, nije bilo upada u rumunski vazdušni prostor.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ZA JAČU KONTROLU RUSIJE: Novi NATO "avaksi" sleteli na aerodom u Rumuniji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Osmesi i bratski zagrljaji: Evo kako su se Jokić i Dončić pozdravili nakon pobede Nagetsa nad Lejkersima (VIDEO)

Osmesi i bratski zagrljaji: Evo kako su se Jokić i Dončić pozdravili nakon pobede Nagetsa nad Lejkersima (VIDEO)