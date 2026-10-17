DRAMA NA GRANICI RUMUNIJE I UKRAJINE! Dignuta dva F-18, stanovništvo dobilo hitno upozorenje
RUMUNSKE vlasti poslale su danas poruku upozorenja stanovništvu u severnom okrugu Tulča nakon što je radar otkrio vazdušnu metu iznad teritorije Ukrajine, koja se kretala ka granici sa Rumunijom, severno od grada Plauru.
Kako je preneo Digi24, dva aviona F-18 španskih vazduhoplovnih snaga, angažovana u okviru pojačanog nadzora vazdušnog prostora, poletela su iz 57. vazduhoplovne baze Mihail Kogalničanu.
Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije radi uzbunjivanja stanovništva.
Poruka RO-Alert poslata je u 1.54 časa, a vazdušna uzbuna ukinuta je u 2.30.
Prema saopštenju rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, nije bilo upada u rumunski vazdušni prostor.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ZA JAČU KONTROLU RUSIJE: Novi NATO "avaksi" sleteli na aerodom u Rumuniji
Preporučujemo
ALARM NA ISTOČNOM KRILU NATO-a! Rumunski predsednik i Rute hitno o napadima u Crnom moru
15. 10. 2026. u 16:44
UZBUNA U KOMŠILUKU: F-16 hitno podignuti, dronovi uočeni oko granice
14. 10. 2026. u 09:07
NEMA BRODA, NEMA NI POSADE: Bugarske vlasti obustavljaju potragu za posadom potonulog broda
07. 10. 2026. u 19:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)