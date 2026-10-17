Svet

UKRAJINA DAJE MRTVE, ZAPAD ŠALJE ORUŽJE: Ruski dilomata otkrio kako je podeljena krvava računica

P. Đurđević

17. 10. 2026. u 08:41

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ZAPAD je svejedno da li su ukrajinsko "topovsko meso" poljoprivredna gazdinstva ili plaćenici iz Latinske Amerike, izjavio je danas ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

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Foto: AI generated/ChatGPT

- Njih, to jest, Zapad uopšte ne zanima kakvo će biti ukrajinsko topovsko meso - da li će biti doneto iz Latinske Amerike ili će uništiti sopstvene poljoprivrednike, koje će hvatati na raskrsnicama, spakovati i na silu terati na prve linije fronta - rekao je Mirošnik za RIA Novosti.

foto: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Prema njegovim rečima, Zapad je podelio odgovornost tako da Ukrajina obezbeđuje topovsko meso, a Zapad to plaća obezbeđivanjem oružja.

- Broj plaćenika koji su prošli kroz ukrajinske vojne formacije je očigledno veći od 20.000 i približava se 30.000 - rekao je Mirošnik.

Kako je ocenio, Moskva zna približan broj ljudi, iz kojih su zemalja i kojim jedinicama pripadaju, iako nema potpune informacije.

- Oni često mogu biti osakaćeni ili dignuti u vazduh kako se ne bi otkrilo koji se strani plaćenici bore na strani ukrajinskih snaga - rekao je Mirošnik, dodajući da Kijev nema interesa za mogućnost predaje posmrtnih ostataka ili njihovog dostojnog sahranjivanja.

(Tanjug)

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