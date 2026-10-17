UKRAJINA DAJE MRTVE, ZAPAD ŠALJE ORUŽJE: Ruski dilomata otkrio kako je podeljena krvava računica
ZAPAD je svejedno da li su ukrajinsko "topovsko meso" poljoprivredna gazdinstva ili plaćenici iz Latinske Amerike, izjavio je danas ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.
- Njih, to jest, Zapad uopšte ne zanima kakvo će biti ukrajinsko topovsko meso - da li će biti doneto iz Latinske Amerike ili će uništiti sopstvene poljoprivrednike, koje će hvatati na raskrsnicama, spakovati i na silu terati na prve linije fronta - rekao je Mirošnik za RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, Zapad je podelio odgovornost tako da Ukrajina obezbeđuje topovsko meso, a Zapad to plaća obezbeđivanjem oružja.
- Broj plaćenika koji su prošli kroz ukrajinske vojne formacije je očigledno veći od 20.000 i približava se 30.000 - rekao je Mirošnik.
Kako je ocenio, Moskva zna približan broj ljudi, iz kojih su zemalja i kojim jedinicama pripadaju, iako nema potpune informacije.
- Oni često mogu biti osakaćeni ili dignuti u vazduh kako se ne bi otkrilo koji se strani plaćenici bore na strani ukrajinskih snaga - rekao je Mirošnik, dodajući da Kijev nema interesa za mogućnost predaje posmrtnih ostataka ili njihovog dostojnog sahranjivanja.
(Tanjug)
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