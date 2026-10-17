SNAŽAN POTRES U AZIJI: Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Pakistan
PAKISTAN je rano jutros pogodio zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Potres se dogodio u 5.06 časova na dubini od 10 kilometara, a za sada nema zvaničnih informacija o materijalnoj šteti ili povređenima.
Preporučujemo
EU POKREĆE NADZOR ARKTIKA IZ SVEMIRA: Rusija i Amerika u fokusu nove strategije Brisela
17. 10. 2026. u 07:47
MAKRON POZVAO NA MIRNE PROTESTE: U Parizu zabranjena okupljanja u ključnim zonama
17. 10. 2026. u 07:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)