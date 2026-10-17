Svet

SNAŽAN POTRES U AZIJI: Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Pakistan

V.N.

17. 10. 2026. u 07:44

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PAKISTAN je rano jutros pogodio zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ПОТРЕС У АЗИЈИ: Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Пакистан

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Potres se dogodio u 5.06 časova na dubini od 10 kilometara, a za sada nema zvaničnih informacija o materijalnoj šteti ili povređenima.


 

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