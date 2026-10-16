OD početka godine oslobođeno je oko 6,500 km2 teritorije i 310 naselja, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je obišao pomoćno komandno mesto združenih snaga ruske vojske.

Tanjug/(HOGP)/Russian Presidential Press Service via AP

Kako je istakao, pod kontrolom Kijeva ostalo je oko 10 odsto Donjecke Narodne Republike (DNR) i 16,5 odsto Zaporoške oblasti, dok je Luganska Narodna Republika (LNR) već neko vreme potpuno pod ruskom kontrolom.

Posle upada oružanih snaga Ukrajine u Kursku oblast 2024. godine, ruskoj vojsci postavljen je zadatak da naprave zonu bezbednosti duž granice.

"Naš cilj je da se uspostavi apsolutna bezbednost pograničnih regiona Rusije", istakao je Putin.

Udari ruske vojske na vojnu inudstriju i infrastrukturu Ukrajine se nastavljaju.

"Glavni napori združene grupe snaga usmereni su na oslobađanje teritorije Donbasa, gde trupe iz grupa Centar, Jug i Zapad sprovode ofanzivu na širokom frontu", raportirao je Putinu general Valerij Gerasimov, načelnik generalštaba Oružanih snaga RF.

Grupa "Centar" uspešno je oslobodila grad Dobropolje, utvrđeno uporište ukrajinskih bojovnika, koji su prethodno bili stavljeni u okruženje. Grupa "Jug" je oslobodila Aleksejevo-Druškovku i ušla u predgrađa Druškovke i Kramatorska. Grupa "Dnjepar" nalazi se na samo pet kilometara od grada Zaporožja.

Pokušaji OSU da izvedu kontranapad kod Krasnog Limana završeni su neuspehom i velikim gubicima njihovih najboljih jedinica, raportirao je Gerasimov, procenivši ukrajinske gubitke na preko 3.500 poginulih i teško ranjenih boraca.

Grupa "Sever" je završila čišćenje obruča na severu Harkovske oblasti, gde je likvidirano preko 2.000 ukrajinskih bojovnika i oslobođeno preko 460 kvadratnih kilometara teritorije.

Putin je konstatovao da je "značajno porastao tempo napredovanja" ruske vojske u zoni SVO i posebno pohvalio jedinice koje su učestvovale u oslobađanju Dobropolja i Aleksejevo-Druškovke.

"Oslobađanje Aleksejevo-Druškovke stvoriće uslove da se uskoro čitava teritorija Donbasa očisti od snaga kijevskog režima", rekao je ruski predsednik.

Ruske oružane snage započele su masovne udare na energetske objekte u Ukrajini, saopštio je načelnik Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov. Prema njegovim rečima, uništeno je devet preduzeća ukrajinske metalurške industrije, zbog čega je obustavljena proizvodnja livenih proizvoda.

Gerasimov je naveo i da je prekinut rad glavnih ukrajinskih luka na Crnom moru. Kao odgovor na pokušaje Kijeva da poremeti plovidbu u Crnom moru, ruske snage izvode udare na luke, strateški važne mostove i centre za obradu podataka.

U tim napadima uništeno je 76 logističkih i skladišnih centara, saopštio je Gerasimov.

On je u svom izveštaju napomenuo da ruska PVO redovno obara 98 odsto ukrajinskih dronova, ali da radi na tome da zaštita ruskog neba bude potpuna.

Predsednik Rusije izjavio je da je neophodno nastaviti masovne i koordinisane udare na ukrajinsku odbrambenu industriju i logističke centre.

sputnikportal.rs

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