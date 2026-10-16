ZAOKRET U ODNOSIMA SA VENECUELOM: Svetska banka razmatra kreditni aranžman od pet milijardi dolara
SVETSKA banka razmatra mogućnost da Venecueli odobri do pet milijardi dolara kredita u naredne dve godine za podršku reformama i ulaganjima u infrastrukturu i druge prioritetne sektore, izjavila je danas potpredsednica banke za Latinsku Ameriku i Karibe Suzana Kordeiro Gera.
Ona je u intervjuu za Blumberg, na marginama godišnje sastanka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Bangkoku, rekla da banka razmatra načine da podrži prioritete Venecuele ukoliko za to budu ispunjeni odgovarajući uslovi, preneo je Tanjug.
Prema njenim rečima, Svetska banka je već pripremila prvi projekat za Venecuelu vredan 500 miliona dolara, usmeren na vodosnabdevanje i elektroenergetske projekte.
Ukoliko Venecuela izmiri dospele obaveze prema drugim multilateralnim kreditorima, Svetska banka bi tokom prve godine mogla da odobri kredite u vrednosti do dve milijarde dolara.
Venecuela duguje više od dve milijarde dolara dospele glavnice i kamate Međuameričkoj razvojnoj banci, a ima neizmirene obaveze i prema Razvojnoj banci Latinske Amerike.
Svetska banka i Međunarodni monetarni fond obnovili su kontakte sa vladom Venecuele u aprilu, tokom mandata vršiteljke dužnosti predsednice Delsi Rodrigez, a planira i da uskoro imenuje stalnog predstavnika u zemlji i otvori kancelariju u Karakasu do kraja godine.
Banka je uključena i u izradu makroekonomskog i fiskalnog okvira Venecuele, kao i u podršku restrukturiranju njenog duga, čija se ukupna vrednost, prema pojedinim procenama privatnog sektora, kreće oko 170 milijardi dolara.
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