FRANCUSKI HAOS STIGAO U ITALIJU: U Torinu nemiri čak i u osnovnoj školi

U prestonici Pijemonta, Torinu, u 20 škola je u haosu zbog pobuna učenika.

Foto: Skrinšot Jutjub/Local Team

Aparati za gašenje požara ispražnjeni u hodniciam, vrata razbijena skuterima, prozori razlupani kamenjem i palicama... Početak „crnog petka“ italijanskih škola ne izveštava se u školi već kroz policijske izveštaje, pretvarajući uobičajeni scenario učeničke jeseni u bilten urbanog gerilskog ratovanja.

Ove godine protesti su podigli nivo konfrontacije, podsećajući na zapaljene ulice Francuske Emanuela Makrona i Španije Pedra Sančeza. Skromnije, ali su usvojili format neprestane tenzije, vezujući kalendare protesta za predstojeće izbore na kraju mandata vlade, 2027. godine. Deluje kao potpuno običan demokratski proces, osim što se koristi kao katalizator za eskalaciju planiranih i sistematskih sukoba.

Oni koji se kreću od škole do škole vode ka eskalaciji geriliskog rata, koordinirajući upotrebu barikada, maskirajući lica i pružajući fizički otpor kako bi odbili policiju i identifikovali direktore škola.

Vesti o događajima iz Torina poslednjih nekoliko sati prikaziju situaciju u kojoj su politički zahtevi ustupili mesto vandalizmu i nasilju. Tokom hapšenja jednog mladića dok je razbijao prozor policajci su bili zasuti kamenjem, pa je jedan od njih i povređen.