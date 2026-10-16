FRANCUSKI HAOS STIGAO U ITALIJU: U Torinu nemiri čak i u osnovnoj školi
U prestonici Pijemonta, Torinu, u 20 škola je u haosu zbog pobuna učenika.
Aparati za gašenje požara ispražnjeni u hodniciam, vrata razbijena skuterima, prozori razlupani kamenjem i palicama... Početak „crnog petka“ italijanskih škola ne izveštava se u školi već kroz policijske izveštaje, pretvarajući uobičajeni scenario učeničke jeseni u bilten urbanog gerilskog ratovanja.
Ove godine protesti su podigli nivo konfrontacije, podsećajući na zapaljene ulice Francuske Emanuela Makrona i Španije Pedra Sančeza. Skromnije, ali su usvojili format neprestane tenzije, vezujući kalendare protesta za predstojeće izbore na kraju mandata vlade, 2027. godine. Deluje kao potpuno običan demokratski proces, osim što se koristi kao katalizator za eskalaciju planiranih i sistematskih sukoba.
Oni koji se kreću od škole do škole vode ka eskalaciji geriliskog rata, koordinirajući upotrebu barikada, maskirajući lica i pružajući fizički otpor kako bi odbili policiju i identifikovali direktore škola.
Vesti o događajima iz Torina poslednjih nekoliko sati prikaziju situaciju u kojoj su politički zahtevi ustupili mesto vandalizmu i nasilju. Tokom hapšenja jednog mladića dok je razbijao prozor policajci su bili zasuti kamenjem, pa je jedan od njih i povređen.
Preporučujemo
OSLOBOĐENE VARVAROVKA I NIKOLAJEVKA: Ministarstvo odbrane saopštilo detalje ruskih udara
16. 10. 2026. u 11:48
KO O ČEMU, KALASOVA PROTIV MOSKVE: Ruske milijarde ostaju zaključane i slede nove sankcije
16. 10. 2026. u 11:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)