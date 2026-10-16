ZELENSKI POKAZAO ŠTA GA NAJVIŠE PLAŠI: Samo da Rusija ne vrati svoje milijarde

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je danas u Briselu imao važne i produktivne sastanke sa liderima zemalja članica EU, ali i da se na samitu Saveta Evrope razgovaralo o ruskoj zamrznutoj imovini.

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On je na konferenciji za medije, nakon samita rekao da je najvažnije da Rusija nema mogućnost da kasnije vrati tu imovinu, jer je poznato da Moskva želi da je povrati.

- To je jedan od ciljeva Rusije, i zato bi Ukrajina želela da dobije određena sredstva u određenom formatu, pre nego što Rusija uspe to da uradi - rekao je Zelenski.

Na pitanje novinara o zameni za Starlink on je rekao da je važno da se sarađuje kako sa EU tako i sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Dobijamo rakete PAC-2 i PAC-3 od SAD preko programa Perl, i sve to finansira Evropa, tako da to nije poklon, nije besplatno. Većina raketa PAC-2 i PAC-3 se sada šalje na Bliski istok, tako da je javna tajna da sada nismo prioritetna destinacija za ove rakete, ali ipak, veoma smo zahvalni na svim raketama koje možemo da dobijemo preko programa Perl. Dakle, ovde smo zahvalni NATO-u, Evropljanima koji sve ovo finansiraju, i zahvalni smo administraciji Bele kuće. Zahvalni smo SAD - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima rakete se nabavljaju ne samo od SAD, već i iz EU i drugih zemalja u svetu.

Dodao je i da se radi na alternativi za Starlink, ali ne i potpunoj zameni i da po tom pitanju Ukrajina sarađuje sa Francuskom kako bi se obezbedili dodatni kapaciteti.

- Govoreći o razmeni obaveštajnih podataka, mnoge zemlje dele svoje obaveštajne podatke sa nama. Govorimo o desetinama zemalja. Uspostavili smo ovu liniju i to je prilično solidna pomoć. Zahvalni smo svima. Govoreći o lansiranju balističkih raketa, to su informacije koje dobijamo od Sjedinjenih Američkih Država, i ovde vidite mnoge izazove vezane za balističke rakete na prvom mestu. Želeo bih da naglasim da radimo na svim mogućnostima da Ukrajinu učinimo što nezavisnijom - rekao je on.

Na insistiranje novinara da objasni kakva je trenutna situacija sa Starlinkom, Zelenski je rekao da su Ukrajini za Starlink potrebni određeni nivoi brzine interneta, kao i da Ukrajina taj sistem može da koristi za duboke udare protiv Rusije, ali da to nije slučaj.

- Ne koristimo Starlink za napad ili odgovor na ruske ciljeve na teritoriji Rusije, zbog čega smo se obraćali SpejsEksu i Beloj kući da nam otvore ovu mogućnost, jer je nismo imali tamo gde smo je koristili, i zato je to bilo veoma neprijatno iznenađenje. Koristili smo Starlink da presretnemo mlazne avione koji napadaju infrastrukturu naših civila i ubijaju naše porodice. Koristili smo specijalne presretače koji se kreću velikom brzinom, dronove presretače koji se kreću zahvaljujući Starlinku. Dakle, Starlink nije isključen, ali su ograničenja brzine smanjena, a kada su ograničenja brzine smanjena, postali smo nesposobni da obaramo određene dronove - objasnio je Zelenski.

Dodao je i da je ukrajinsko Ministarstvo odbrane u kontaktu sa SAD i da je bilo signala iz Bele kuće da će vratiti te mogućnosti.

(Tanjug)

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