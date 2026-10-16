ZELENSKI MOŽE MALO DA ODAHNE: Ursula fon der Lajen mu dala važno obećanje

URSULA fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, obećala je da neće ukinuti sankcije protiv Rusije dok ne prestanu borbe u Ukrajini i istakla da će EU nastaviti da radi na 22. paketu sankcija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

- I, jedno je sigurno: nećemo ukinuti nijednu sankciju dok Rusija ne okonča rat - poručila je fon der Lajen, prema saopštenju pres službe Evropske komisije, po dolasku drugog dana samita EU u Brisel u prisustvu ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte.

Prema njenim rečima, učesnici samita će takođe razgovarati o podršci Ukrajini tokom predstojeće zime.

Štaviše, lideri EU će razmotriti finansijske, budžetske i vojne potrebe Kijeva za 2026. i 2027. godinu.

Fon der Lajen je takođe najavila svoju nameru da otvori poslednja dva pregovaračka klastera o pristupanju Ukrajine EU do kraja godine.

(Sputnjik)

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