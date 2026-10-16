ZELENSKI NEĆE DA SLUŠA: U raskolu Kijeva i Vašingtona, Tramp je našao neočekivanog saveznika

AMERIČKI predsednik je tvrdio da ukrajinski lider samo govori o želji za mirom, ali da zapravo nije posvećen postizanju sporazuma.

Igor IVANKO / AFP / Profimedia

I Moskva i Vašington smatraju da Vladimir Zelenski nije posvećen mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini. Ovo je izjavio portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa.

„Jasno je da Zelenski ne želi da preuzme odgovornost i krene ka mirnom rešenju. I u tom pogledu se u potpunosti slažemo sa predsednikom Trampom”, rekao je Peskov novinarima.

Na pitanje da li je Rusija spremna da razgovara o mirovnom sporazumu bez učešća aktuelnog ukrajinskog rukovodstva, portparol Kremlja je naveo da je takav dijalog nemoguć.

„Čak i kada bismo hteli, nemoguće je o bilo čemu razgovarati bez aktuelnog ukrajinskog rukovodstva”, izjavio je on.

Dan ranije, Donald Tramp je u intervjuu za „Njuzmaks” izjavio da je rešavanje sukoba u Ukrajini, na kraju krajeva, moguće, ali smatra da će se to dogoditi bez Vladimira Zelenskog.

Američki predsednik je tvrdio da ukrajinski lider samo govori o želji za mirom, ali da zapravo nije posvećen postizanju sporazuma. Tramp je takođe kritikovao napade na ruske rafinerije nafte i rekao da je „teško sarađivati” sa Zelenskim.

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