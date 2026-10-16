SA LAŽNIM DOKUMENTIMA U ŠPANIJU: Uhapšeno 40 osoba pri pokušaju ulaska iz Seute na špansko kopno

PRIPADNICI Nacionalne policije, kao deo operacije u autonomnom gradu Seuta, nakon masovnog priliva migranata 30. i 31. jula 2026. godine, uhapsili su 40 osoba koje su pokušale da se ukrcaju na trajekte za Alhesiras. Oni su, kako je saopšteno iz policije, koristili lične dokumente trećih lica, za koje su plaćali do 6.000 evra. Još pet osoba je uhapšeno zbog pružanja ove dokumentacije.

Foto: tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

Istraga je počela u luci Seuta kada su policajci, zaduženi za proveru dokumenata putnika koji se ukrcavaju na trajekte za špansko kopno, otkrili nekoliko putnika čije se fizičke karakteristike nisu poklapale sa onima na fotografijama na predatim ličnim dokumentima.

- Nakon što su izvršili neophodne provere, policija je uspela da utvrdi da dokumenti pripadaju trećim licima i da su korišćeni da bi se oni lažno predstavljali i tako pokušali da zaobiđu lučke kontrole - navodi se u saopštenju.

Tokom istrage pokrenute o ovim događajima, policajci su primetili povećanje krađa ili gubitka ličnih i putnih dokumenata u autonomnom gradu Seuta.

Istražitelji su otkrili da su ista dokumenta više puta koristile različite osobe na različitim putovanjima iz Seute na špansko kopno. Ova okolnost im je omogućila da identifikuju dokaze o mogućem postojanju organizovanih kriminalnih mreža organizovanih za ilegalne imigracije. Kao odgovor na ove događaje, Nacionalna policija je pojačala mere kontrole uspostavljene u luci autonomnog grada Seuta prisustvom agenata iz Centralne kancelarije za operacije sa dokumentima, Punto Atenas.