"ČOVEKA godine" i "novog Čerčila", Vladimira Zelenskog, njegov bivši gazda proglasio je preprekom miru i američkim interesima. Jer on je ujeo ruku koja ga hrani, i to do krvi, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto:Yekaterina Shtukina / Zuma Press / Profimedia

On se osvrnuo na reči američkog lidera Donalda Trampa da Ukrajinci neće pristati na mir dok je Zelenski na vlasti, koji govori da želi mir, ali u stvarnosti ga ne želi.

Tramp je rekao da on nije neki veliki poštovalac Zelenskog, kao i da je šef kijevskog režima uništio Ukrajinu.

- Posle ovakvih reči, ovo usplahireno stvorenje smešnog imena, koje se u engleskoj transkripciji, ni sam ne zna zašto, završava dvostrukim slovom 'y', trebalo bi da popije otrov za pacove ili da smandrlja konjsku dozu svog omiljenog koksa - poručio je on.

Međutim, naglasio je Medvedev, ovo stvorenje je tolika kukavica da se neće usuditi na tako nešto.

- Evropski beskičmenjaci nagovaraju kijevsku vaš da se naoruža strpljenjem, da ne ljuti čika Džoa i da sačeka poraz republikanaca na izborima za Kongres - podvukao je.

Dodao je da oni mrze Trampa ništa manje nego sam Zelenski.

- Ali i u tom slučaju kijevske zglavkare čeka tretman otrovnim prahom. Čika istrebljivač je zlopamtilo i ne bi smeo da oprosti hulji koja je bila jedan od važnih uzroka njegovog izbornog poraza. I u tome će biti u pravu. Jer što pre crknu tifozne gnjide, to će epidemiološka situacija u svetu biti bolja - poručio je Medvedev.

(RT Balkan)

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