MEDVEDEV BESAN ZBOG UKRAJINSKOG LIDERA: "Što pre crknu tifozne gnjide, to će epidemiološka situacija u svetu biti bolja"
"ČOVEKA godine" i "novog Čerčila", Vladimira Zelenskog, njegov bivši gazda proglasio je preprekom miru i američkim interesima. Jer on je ujeo ruku koja ga hrani, i to do krvi, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
On se osvrnuo na reči američkog lidera Donalda Trampa da Ukrajinci neće pristati na mir dok je Zelenski na vlasti, koji govori da želi mir, ali u stvarnosti ga ne želi.
Tramp je rekao da on nije neki veliki poštovalac Zelenskog, kao i da je šef kijevskog režima uništio Ukrajinu.
- Posle ovakvih reči, ovo usplahireno stvorenje smešnog imena, koje se u engleskoj transkripciji, ni sam ne zna zašto, završava dvostrukim slovom 'y', trebalo bi da popije otrov za pacove ili da smandrlja konjsku dozu svog omiljenog koksa - poručio je on.
Međutim, naglasio je Medvedev, ovo stvorenje je tolika kukavica da se neće usuditi na tako nešto.
- Evropski beskičmenjaci nagovaraju kijevsku vaš da se naoruža strpljenjem, da ne ljuti čika Džoa i da sačeka poraz republikanaca na izborima za Kongres - podvukao je.
Dodao je da oni mrze Trampa ništa manje nego sam Zelenski.
- Ali i u tom slučaju kijevske zglavkare čeka tretman otrovnim prahom. Čika istrebljivač je zlopamtilo i ne bi smeo da oprosti hulji koja je bila jedan od važnih uzroka njegovog izbornog poraza. I u tome će biti u pravu. Jer što pre crknu tifozne gnjide, to će epidemiološka situacija u svetu biti bolja - poručio je Medvedev.
(RT Balkan)
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