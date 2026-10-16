LE PENOVA ZAVRĆE SLAVINU ZELENSKOM: Francuska više nema novca za Kijev, spremna sam da mu to kažem u lice

LIDERKA francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje Marin Le Pen izjavila je da je spremna da razgovara sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim o mogućnosti obustavljanja finansijske pomoći Francuske Ukrajini, navodeći da Pariz više nema dovoljno sredstava za takvu podršku.

foto: Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia

- Možemo sasvim normalno da razgovaramo o ovoj temi kada god on to bude želeo - rekla je Le Pen, u intervjuu za televiziju CNews.

Ona je navela da bi, ukoliko dobije poziv, rado otputovala u Ukrajinu i razgovarala sa Zelenskim, ali je ponovila da Francuska više ne može da priušti finansijsku pomoć za koju tvrdi da iznosi šest milijardi evra godišnje, prenosi BFM.

Zelenski je prethodno, u intervjuu za britanski list Fajnenšel tajms ocenio da Le Pen "ne poznaje dovoljno dobro određene detalje" u vezi sa troškovima francuske pomoći Ukrajini.

Prema podacima nemačkog Instituta za svetsku ekonomiju iz Kila, Francuska je od februara 2022. do avgusta 2026. godine ukupno izdvojila ili preuzela obaveze u vrednosti od oko 27 milijardi evra za pomoć Kijevu, što odgovara iznosu od približno šest milijardi evra godišnje.

Međutim, direktna bilateralna finansijska pomoć Francuske Ukrajini iznosila je 799 miliona evra tokom četiri i po godine rata, navodi taj institut. Najveći deo bilateralne pomoći odnosio se na vojnu podršku, uključujući naoružanje i vojnu opremu, čija je vrednost procenjena na 6,2 milijarde evra.

Le Pen je izjavila da bi, ukoliko bude izabrana za predsednicu Francuske, nastavila da pruža vojnu pomoć Ukrajini, uključujući isporuke opreme, ali da bi obustavila direktnu finansijsku podršku.

Ona je više puta ponovila da Francuska više nema mogućnosti da nastavi sa finansijskom pomoći Kijevu, iako bi zadržala određene oblike vojne saradnje.

Zelenski je istakao da cilj pomoći nije neposredno finansiranje Ukrajine, već jačanje njenih odbrambenih kapaciteta i bezbednosti.

- Nije reč o tome da se danas plaća Ukrajini, već o tome da joj se pomogne da ojača i da zauzvrat pruži bezbednost zahvaljujući iskustvu koje je stekla - poručio je ukrajinski predsednik.

Francuska učestvuje i u programima pomoći Ukrajini preko Evropske unije, koji obuhvataju finansijsku, vojnu i humanitarnu podršku.

Prema podacima Instituta iz Kila, direktna finansijska pomoć država članica EU Ukrajini iznosila je ukupno 7,1 milijardu evra, dok je vojna pomoć dostigla 81 milijardu evra.

Zelenski se zasad nije izjasnio o mogućnosti da pozove Le Pen u Ukrajinu.

Jutjub printskrin

Od početka rata, prema pisanju francuskih medija, samo jedan poslanik Nacionalnog okupljanja posetio je Ukrajinu - Loran Žakobeli, koji je u septembru 2026. godine boravio u toj zemlji u okviru parlamentarne misije o evropskoj odbrani.

(Tanjug)

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