UPOZORENJE LAVROVA SVETU: Svaka zemlja može postati žrtva „obojenih revolucija“ koje organizuje Zapad

SVAKA država u svetu, uključujući ruske partnere u Centralnoj Aziji, može postati žrtva geopolitičke ekspanzije Zapada i „obojenih revolucija“ koje zapadne zemlje organizuju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

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- Žrtva geopolitičke ekspanzije Zapada i obojenih revolucija koje Zapad organizuje može postati apsolutno svaka zemlja sveta, uključujući naše partnere u Centralnoj Aziji. Takvi pokušaji već su preduzimani u nizu susednih zemalja, ali su uspešno suzbijeni - rekao je Lavrov na plenarnoj sednici konferencije Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), Zajednice nezavisnih država (ZND) i Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), posvećene bezbednosti u Centralnoj Aziji i Avganistanu.

On je ocenio da zemlje kolektivnog Zapada već godinama pokušavaju da stvore žarišta napetosti duž granica država članica tih organizacija.

- Opštepoznata je njihova uloga u veštačkom izazivanju ukrajinske krize, kroz višegodišnje neprekidno širenje NATO-a na istok, prema ruskim granicama, kao i kroz bezrezervnu podršku otvoreno neonacističkom i rusofobnom kijevskom režimu, koji upravo ovih dana ponovo pokazuje svoje pravo lice - izjavio je Lavrov.

Ruski ministar je istovremeno ocenio da je situacija u Centralnoj Aziji stabilna i povoljna za međunarodnu saradnju, uprkos postojećim bezbednosnim rizicima.

- Ocenjujemo situaciju u Centralnoj Aziji kao stabilnu i povoljnu za međunarodnu saradnju, uz sve poznate rizike. Visoko cenimo ogroman doprinos rukovodstava zemalja regiona stvaranju neophodnih uslova za to - rekao je Lavrov.

On je upozorio i na nove rizike koji, prema njegovim rečima, nastaju pre svega zbog delovanja pojedinih spoljnih aktera koji nastoje da ostvare sopstvene geopolitičke ciljeve, ne vodeći računa o specifičnostima regiona i interesima naroda Centralne Azije.

Govoreći o Avganistanu, Lavrov je ocenio da će posledice dvedecenijskog prisustva SAD i NATO-a u toj zemlji morati da se prevazilaze još dugo.

- Nastojimo da budemo realisti i zato razumemo da će biti potrebno još mnogo vremena da se prevaziđe teško nasleđe koje su Sjedinjene Američke Države i druge zemlje NATO-a ostavile nakon dve decenije neslavne okupacije Avganistana - istakao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, iz Avganistana se i dalje pokušava krijumčarenje oružja i narkotika u zemlje Centralne Azije, a preko njih i u Rusiju, dok radikalne grupe nastoje da iskoriste tu zemlju kao uporište za širenje terorističkih aktivnosti.

- Radikali žele da iskoriste Avganistan kao svojevrsnu odskočnu dasku za prenošenje terorističkih aktivnosti u Centralnu Aziju i Rusku Federaciju“, upozorio je Lavrov.



Ruski ministar je poručio i da je vlada talibana u Avganistanu politička realnost koju je neophodno uvažiti, dodajući da to shvata sve veći broj zemalja. On je dodao da Moskva nastoji da konsoliduje međunarodnu podršku vlastima u Kabulu u oblastima njihovog delovanja koje doprinose regionalnoj bezbednosti.

- Rusija u potpunosti deli viziju prema kojoj Avganistan treba da bude nezavisna, jedinstvena i mirna država, oslobođena rata i narkotika - zaključio je Lavrov.

(Sputnjik)

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