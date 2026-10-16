UPOZORENJE LAVROVA SVETU: Svaka zemlja može postati žrtva „obojenih revolucija“ koje organizuje Zapad
SVAKA država u svetu, uključujući ruske partnere u Centralnoj Aziji, može postati žrtva geopolitičke ekspanzije Zapada i „obojenih revolucija“ koje zapadne zemlje organizuju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Žrtva geopolitičke ekspanzije Zapada i obojenih revolucija koje Zapad organizuje može postati apsolutno svaka zemlja sveta, uključujući naše partnere u Centralnoj Aziji. Takvi pokušaji već su preduzimani u nizu susednih zemalja, ali su uspešno suzbijeni - rekao je Lavrov na plenarnoj sednici konferencije Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), Zajednice nezavisnih država (ZND) i Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), posvećene bezbednosti u Centralnoj Aziji i Avganistanu.
On je ocenio da zemlje kolektivnog Zapada već godinama pokušavaju da stvore žarišta napetosti duž granica država članica tih organizacija.
- Opštepoznata je njihova uloga u veštačkom izazivanju ukrajinske krize, kroz višegodišnje neprekidno širenje NATO-a na istok, prema ruskim granicama, kao i kroz bezrezervnu podršku otvoreno neonacističkom i rusofobnom kijevskom režimu, koji upravo ovih dana ponovo pokazuje svoje pravo lice - izjavio je Lavrov.
Ruski ministar je istovremeno ocenio da je situacija u Centralnoj Aziji stabilna i povoljna za međunarodnu saradnju, uprkos postojećim bezbednosnim rizicima.
- Ocenjujemo situaciju u Centralnoj Aziji kao stabilnu i povoljnu za međunarodnu saradnju, uz sve poznate rizike. Visoko cenimo ogroman doprinos rukovodstava zemalja regiona stvaranju neophodnih uslova za to - rekao je Lavrov.
On je upozorio i na nove rizike koji, prema njegovim rečima, nastaju pre svega zbog delovanja pojedinih spoljnih aktera koji nastoje da ostvare sopstvene geopolitičke ciljeve, ne vodeći računa o specifičnostima regiona i interesima naroda Centralne Azije.
Govoreći o Avganistanu, Lavrov je ocenio da će posledice dvedecenijskog prisustva SAD i NATO-a u toj zemlji morati da se prevazilaze još dugo.
- Nastojimo da budemo realisti i zato razumemo da će biti potrebno još mnogo vremena da se prevaziđe teško nasleđe koje su Sjedinjene Američke Države i druge zemlje NATO-a ostavile nakon dve decenije neslavne okupacije Avganistana - istakao je ruski ministar.
Prema njegovim rečima, iz Avganistana se i dalje pokušava krijumčarenje oružja i narkotika u zemlje Centralne Azije, a preko njih i u Rusiju, dok radikalne grupe nastoje da iskoriste tu zemlju kao uporište za širenje terorističkih aktivnosti.
- Radikali žele da iskoriste Avganistan kao svojevrsnu odskočnu dasku za prenošenje terorističkih aktivnosti u Centralnu Aziju i Rusku Federaciju“, upozorio je Lavrov.
Ruski ministar je poručio i da je vlada talibana u Avganistanu politička realnost koju je neophodno uvažiti, dodajući da to shvata sve veći broj zemalja. On je dodao da Moskva nastoji da konsoliduje međunarodnu podršku vlastima u Kabulu u oblastima njihovog delovanja koje doprinose regionalnoj bezbednosti.
- Rusija u potpunosti deli viziju prema kojoj Avganistan treba da bude nezavisna, jedinstvena i mirna država, oslobođena rata i narkotika - zaključio je Lavrov.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
LAVROV I FIDAN SE SASTALI U BAKUU: Šta donosi susret ruskog i turskog šefa diplomatije?
15. 10. 2026. u 15:55
TO JE DIREKTAN IZAZOV TRAMPU: Lavrov o stavovima Zelenskog po pitanju dizela
15. 10. 2026. u 13:22
LAVROV POTVRDIO STAV MOSKVE: Rusija čvrsto uz Liban
12. 10. 2026. u 12:38
LAVROV: Razmeštanje infrastrukture NATO u ovoj državi je neprihatljivo za Rusiju
05. 10. 2026. u 13:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)