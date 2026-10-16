TRAMP BRUTALNO POKLOPIO ZELENSKOG: Napadi na ruske rafinerije su sramota, s Putinom je lakše sarađivati!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je nastavak ukrajinskih napada na ruske rafinerije "sramota" jer održava globalne cene energije na visokom nivou.

Foto: Tanjug (AP Photo/John Locher)

- Sve što on radi jeste da podiže svetsku cenu nafte. Mislim da je to sramota. Postoji mnogo meta koje možete pogoditi, ali kada pucate na rafinerije gde se proizvodi dizel, znate, dizel ulje, a to nam je potrebno, i to je potrebno svetu, onda on ne čini dobru uslugu svetu - rekao je Tramp u intervjuu za američku televiziju Njuzmaks, nakon što je Ukrajina napala rafineriju ruske naftne kompanije Rosnjeft, jugoistočno od Moskve.

Američki predsednik ponovio je da smatra da se ukrajinski i ruski predsednik Volodimir Zelenski i Vladimir Putin međusobno ne podnose, što, prema njegovoj oceni, otežava okončanje sukoba.

- Nisam veliki pristalica Zelenskog. Mislim da obojica žele da se rat završi, ali smatram da je sa Zelenskim teže sarađivati nego sa Putinom - rekao je Tramp.

Zelenski je prethodno saopštio da Kijev odustaje od poštovanja prekida vatre koji se odnosi na energetske objekte, a koji je Tramp ranije najavio, navodeći da je strpljenje Ukrajine iscrpljeno zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

(Tanjug)

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