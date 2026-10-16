PAKLENI PLAN ZA RUSKE DRONOVE! Spojili BUK i KUB u jedno oružje: Mlazni Shahedi nemaju šanse protiv ove ZVERI! (VIDEO)
KAKO ukrajinske posade protivvazdušne odbrane kombinuju komponente dva raketna sistema iz sovjetskog doba i kako FrankenSAM koristi rakete AIM-7 protiv dronova na mlazni pogon.
Napori da se suprotstave bespilotnim letelicama na mlazni pogon često se fokusiraju na novorazvijene sisteme, kao što je Bars, koji je prilagođen za presretanje dronova Shahed.
Međutim, ukrajinske posade protivvazdušne odbrane takođe pronalaze načine da prenamene opremu iz sovjetskog doba. Jedan primer kombinuje komponente iz raketnih sistema zemlja-vazduh Buk i Kub bez potrebe za strukturnim modifikacijama bilo kog vozila. Umesto toga, rešenje se oslanja na borbeno iskustvo posada koje njima upravljaju.
156. protivvazdušni raketni puk Maksima Krivonisa, deo ukrajinskog Centra za komandovanje vazduhoplovstvom, objavio je video koji prikazuje posade Buk u akciji, uključujući i one operativne sisteme modernizovane u okviru programa FrankenSAM.
U jednom trenutku, video prikazuje kombinaciju lansera Kub i samohodne paljbene jedinice Buk opremljene integrisanim radarom. Ova postavka omogućava sistemu Kub da lansira svoje rakete zemlja-vazduh 3M9 koristeći osvetljenje cilja koje obezbeđuje radar Buka.
Improvizovani aranžman je navodno dao rezultate. Prema videu, jedna takva kombinacija komponenti Buka i Kuba oborila je više od 20 vazdušnih ciljeva, većinu njih dronove Šahed na mlazni pogon. Nijedno vozilo nije zahtevalo strukturne modifikacije.
Video takođe ističe upotrebu sistema FrankenSAM baziranih na Buku i opremljenih raketama AIM-7. Sudeći po predstavljenim brojkama, čini se da je ovo šire korišćen pristup.
Kako Ukrajina koristi FrankenSAM sa raketama AIM-7 i kombinuje sisteme Buk i Kub protiv mlaznih Šaheda.
Jedan lanser je navodno izvršio više od 130 lansiranja raketa AIM-7. Neki sistemi su takođe zabeležili 34 ili više uništenja iz vazduha, uključujući i bespilotne letelice na mlazni pogon.
„Difens Ekspres“ je ranije objavio koje rakete je novi ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane „Šeršen“ koristio za presretanje dronova tipa „Banši“ na mlazni pogon, i da li bi ovaj pristup mogao biti pogodan i za suzbijanje dronova tipa „Geran“.
en.defence-ua.com
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