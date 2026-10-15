MEDVEDEV O UKRAJINSKIM NAPADIMA: Sve ćemo prevazići i pobediti
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će zemlja prevazići sve pokušaje ukrajinskih snaga da napadne ruske regione, prenosi agencija RIA Novosti.
"Život trenutno nije jednostavan. U Brjanskoj oblasti i mnogim drugim regionima, kao zamenik predsednika Saveta bezbednosti, svakog jutra dobijam izveštaje o broju vazdušnih napada i napada dronovima. I budimo iskreni – u Brjanskoj oblasti, ova brojka je jedna od najvećih svakog dana", rekao je Medvedev na sastanku Federalnog saveta osnovnih ogranaka Jedinstvene Rusije.
Kako je istakao, ovi napadi otežavaju život ruskom narodu.
"Ali mi ćemo sve ovo prevazići i definitivno ćemo pobediti", naglasio je Medvedev.
(rt.rs)
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