PAKLENI POTEZ KIMA DŽONG UNA! Krstareće rakete IZRONILE iz Japanskog mora: "Spremite se za NAJGORI SCENARIO!"
SEVERNA Koreja je 14. oktobra u Japanskom moru testirala dve vrste strateških krstarećih raketa, prema navodima državne novinske agencije KCNA (Korean Central News Agency).
Cilj ovih testova bio je provera spremnosti raketnih sistema koji se nalaze na podmornicama, kao i unapređenje sposobnosti mornarice za izvođenje strateških misija.
Agencija KCNA nije precizirala o kojim tačno tipovima raketa je reč. Ipak, dostupne fotografije ukazuju na to da je jedna od testiranih raketa mogla biti „Pulhvasal-3-31” (Pulhwasal-3-31).
Poslednje poznato lansiranje rakete tipa „Pulhvasal” sa podmornice dogodilo se u januaru 2024. godine.
U međuvremenu, 25. januara 2025. godine, Severna Koreja je lansirala krstareću raketu sa kopnenog lansera.
Sudeći po izgledu, korišćena je nešto drugačija varijanta, budući da toj raketi nedostaju bela boja i uvodnik vazduha karakteristični za model „Pulhvasal-3-31”.
Ipak, analitičari smatraju da bi ova varijanta mogla biti unapređena verzija rakete „Pulhvasal-3-31”.
Krstareća raketa „Pulhvasal-3-31” lansirana sa podmornice
„Pulhvasal-3-31” je strateška krstareća raketa čiji se domet procenjuje na oko 2.000 kilometara. Severna Koreja ju je prvi put testirala i predstavila 24. januara 2024. godine.
Veruje se da je „Pulhvasal-3-31” unapređena verzija strateške krstareće rakete lansirane sa mora, koju je Severna Koreja prikazala 13. marta 2023. godine, tokom lansiranja sa podmornice „8.24 Jongung” (8.24 Yongung). Drugo lansiranje rakete „Pulhvasal-3-31” izvedeno je 28. januara 2024. godine. Tokom ovog testiranja, snage Severne Koreje lansirale su dve rakete sa podmornice u blizini pomorske baze Sinpo, na istočnoj obali zemlje. Kim Džong Un je posmatrao testiranja.
Rakete su letele iznad Istočnokineskog mora – jedna 2 sata, 3 minuta i 41 sekundu, a druga 2 sata, 4 minuta i 5 sekundi – pre nego što su pogodile ciljeve na ostrvima. Severna Koreja nije saopštila koju su udaljenost rakete prešle.
militarnyi.com
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
RUSI ZAPALILI TIHI OKEAN: Nuklearna podmornica ispalila rakete i pogodila dva cilja
15. 10. 2026. u 16:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)