PAKLENI POTEZ KIMA DŽONG UNA! Krstareće rakete IZRONILE iz Japanskog mora: "Spremite se za NAJGORI SCENARIO!"

SEVERNA Koreja je 14. oktobra u Japanskom moru testirala dve vrste strateških krstarećih raketa, prema navodima državne novinske agencije KCNA (Korean Central News Agency).

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Cilj ovih testova bio je provera spremnosti raketnih sistema koji se nalaze na podmornicama, kao i unapređenje sposobnosti mornarice za izvođenje strateških misija.



Agencija KCNA nije precizirala o kojim tačno tipovima raketa je reč. Ipak, dostupne fotografije ukazuju na to da je jedna od testiranih raketa mogla biti „Pulhvasal-3-31” (Pulhwasal-3-31).



Na to upućuje beličasta boja rakete, koja je primećena i na ovoj varijanti tokom ranijih demonstracija.Poslednje poznato lansiranje rakete tipa „Pulhvasal” sa podmornice dogodilo se u januaru 2024. godine.

U međuvremenu, 25. januara 2025. godine, Severna Koreja je lansirala krstareću raketu sa kopnenog lansera.

Sudeći po izgledu, korišćena je nešto drugačija varijanta, budući da toj raketi nedostaju bela boja i uvodnik vazduha karakteristični za model „Pulhvasal-3-31”.

Ipak, analitičari smatraju da bi ova varijanta mogla biti unapređena verzija rakete „Pulhvasal-3-31”.



Krstareća raketa „Pulhvasal-3-31” lansirana sa podmornice

„Pulhvasal-3-31” je strateška krstareća raketa čiji se domet procenjuje na oko 2.000 kilometara. Severna Koreja ju je prvi put testirala i predstavila 24. januara 2024. godine.

Veruje se da je „Pulhvasal-3-31” unapređena verzija strateške krstareće rakete lansirane sa mora, koju je Severna Koreja prikazala 13. marta 2023. godine, tokom lansiranja sa podmornice „8.24 Jongung” (8.24 Yongung). Drugo lansiranje rakete „Pulhvasal-3-31” izvedeno je 28. januara 2024. godine. Tokom ovog testiranja, snage Severne Koreje lansirale su dve rakete sa podmornice u blizini pomorske baze Sinpo, na istočnoj obali zemlje. Kim Džong Un je posmatrao testiranja.

Rakete su letele iznad Istočnokineskog mora – jedna 2 sata, 3 minuta i 41 sekundu, a druga 2 sata, 4 minuta i 5 sekundi – pre nego što su pogodile ciljeve na ostrvima. Severna Koreja nije saopštila koju su udaljenost rakete prešle.

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