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SVAKI "FLAMINGO" DANAS JE OPRAVDAO SVOJE IME: Rusi brutalno obarali ukrajinske "ptice", nisu ni mogle da priđu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

15. 10. 2026. u 21:28

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SNAGE ruske protivvazdušne odbrane uništile su tokom protekla 24 časa četiri krstareće rakete „Flamingo“ i 342 bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.

СВАКИ ФЛАМИНГО ДАНАС ЈЕ ОПРАВДАО СВОЈЕ ИМЕ: Руси брутално обарали украјинске птице, нису ни могле да приђу

MOD Rusije

 - Sredstvima protivvazdušne odbrane oborene su četiri krstareće rakete velikog dometa ‘Flamingo’ i 342 bespilotne letelice avionskog tipa - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Kako smo preneli, ruska vojska je u prethodna 24 časa gađala i transportnu infrastrukuru protivnika.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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