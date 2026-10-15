SVAKI "FLAMINGO" DANAS JE OPRAVDAO SVOJE IME: Rusi brutalno obarali ukrajinske "ptice", nisu ni mogle da priđu
SNAGE ruske protivvazdušne odbrane uništile su tokom protekla 24 časa četiri krstareće rakete „Flamingo“ i 342 bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Rusije.
- Sredstvima protivvazdušne odbrane oborene su četiri krstareće rakete velikog dometa ‘Flamingo’ i 342 bespilotne letelice avionskog tipa - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Kako smo preneli, ruska vojska je u prethodna 24 časa gađala i transportnu infrastrukuru protivnika.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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