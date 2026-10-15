RUSIJA PONOVO "PROBIJA LED": Kupovina veka koja ruši sve granice, kreću u osvajanje zamrznutih mora

NAJVEĆI ruski proizvođač tečnog prirodnog gasa, Novatek, proširuje svoju flotu za arktičke projekte, kupujući najmanje dva tankera za tečni prirodni gas klase Arc4, koji mogu ploviti zaleđenim morima bez pomoći ledolomaca, objavio je Rojters, pozivajući se na podatke o registraciji i brodarstvu.

Foto: "Rosatom"

Komercijalni je operater tankera North Ocean i North Moon kompanija Novatek Gas&Power Asia Pte, prema bazi podataka pomorskog saobraćaja Equasis i podacima LSEG.

Bez ledolomaca

Brodovi su izgrađeni u Južnoj Koreji 2024. i 2025. godine, a pre promene vlasništva njima je upravljala japanska brodarska kompanija Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Predstavnik kompanije Mitsui O.S.K. Lines odbio je da komentariše Rojters.

Novatek nije odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.

Prema LSEG-u, tankeri su napustili Južnu Koreju i krenuli ka Arktiku, a sada plove Severnim morskim putem.

Nabavka ovih brodova je značajan korak za Novatek, jer su ograničenja u njegovoj floti do sada ometala razvoj projekata proizvodnje tečnog prirodnog gasa (TPG), posebno Arktika TPG 2.

Mediji su objavili da je Novatek nabavio četiri tankera za tečni prirodni gas (LNG) klase Arc4, pominjući, pored North Moon i North Ocean, i North Light i North Valley.

Transport tečnog prirodnog gasa (LNG)

U maju prošle godine, EU je uvela sankcije brodovima „Nort Mun“, „Nort Lajt“ i „Nort Oušn“ kako bi ih naknadno uklonila sa crne liste, pošto su dobili garancije da brodovi neće učestvovati u isporukama tečnog prirodnog gasa (TPG) iz projekata „Džamal ​​TPG“ i „Arktik TPG“.

Sva četiri tankera su promenila vlasništvo i operatere u septembru i sada plove pod panamskom zastavom i pod drugim imenima, navodi Rojters.

Sam Novatek je na listi sankcija koje su zapadne zemlje uvele Moskvi, sa obrazloženjem da žele da smanje ruske budžetske prihode kako bi finansirale rat u Ukrajini.

Ruska kompanija je proizvela 64,8 milijardi kubnih metara gasa u periodu januar-septembar, što je povećanje od 3,4 procenta u odnosu na isti period prošle godine, objavila je u sredu ruska novinska agencija TASS.

Kada se uključi tečni gas, prodaja je pala za 1,1 odsto u tom periodu, na 55,2 milijarde kubnih metara.

Novatek je krajem septembra imao 1,5 milijardi kubnih metara gasa na zalihama, uključujući i tečni prirodni gas (LNG), izveštava TASS na osnovu podataka kompanije.

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(Index.hr)