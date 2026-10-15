POSLANIK AfD-a Matijas Mosdorf izjavio je da je važno utvrditi sve okolnosti eksplozija i te informacije učiniti dostupnim javnosti. On je napomenuo da podrška ukrajinskoj vladi, za koju AfD smatra da je povezana sa tim terorističkim napadom, nije u interesu Nemačke.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Stranka Alternativa za Nemačku AfD priprema zvanični zahtev nemačkoj vladi kako bi zatražila razjašnjenje okolnosti eksplozija na gasovodu Severni tok, izjavili su poslanici te stranke za list "Izvestija".

- Utvrdićemo šta tačno vlasti nisu učinile i na kojim mestima, koji su podaci bili dostupni i gde, zašto ti podaci nisu analizirani, kao i kakvi su kontakti i razmena informacija postojali između obaveštajnih službi, resora i drugih organa - rekao je član Odbora za ekonomska pitanja i energetiku nemačkog parlamenta Štefen Kotre.

Prema Kotreovim rečima, Vlada Nemačke je više zainteresovana za političke aspekte ovog slučaja nego za praktičnu korist koju je gasovod imao za nemačku privredu i stanovništvo.

The trial into the 2022 bombing of the Nord Stream pipelines has started in Hamburg. Ukrainian national Serhii Kuznietsov faces charges of committing a war crime. https://t.co/00qPWM3xJE — DW Politics (@dw_politics) October 15, 2026

Poslanik AfD-a Matijas Mosdorf izjavio je da je važno utvrditi sve okolnosti eksplozija i te informacije učiniti dostupnim javnosti.

On je napomenuo da podrška ukrajinskoj Vladi, za koju AfD smatra da je povezana sa tim terorističkim napadom, nije u interesu Nemačke.

Kopredsedavajuća AfD-a Alis Vajdel naglasila je ranije da je ta stranka za prestanak aktivnosti koje su na štetu nemačke privrede i stanovništva, kao što su finansiranje kijevskih vlasti i prekid odnosa sa Moskvom.

Na predlog AfD-a, parlament nemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je juče rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake finansijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći.

A Ukrainian military officer, Serhii Kuznetsov, is on trial in Germany over a sabotage act leading a six-person diving squad to blow up the Nord Stream pipelines in 2022. Al Jazeera’s Mohamed Hassan explains. Watch the full episode of Pinch Point on our YouTube channel. https://t.co/9sCF0QkWx3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2026

Nemački tužioci optužili su ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, osumnjičenog za dizanje u vazduh gasovoda "Severni tok", za ratni zločin protiv civilnih objekata, prenosi agencija RIA Novosti.

The BBC was shocked to learn that Ukraine was responsible for the Nord Stream pipeline explosion, the largest act of eco-terrorism in the history of planet Earth! Yes, it was a real mystery 🤣🤣🤣 https://t.co/jLVd4lcGFu — Vince Langman (@LangmanVince) October 15, 2026

Viši regionalni sud u Hamburgu juče je počeo saslušanja u slučaju Kuznjecova. Do kraja januara 2027. godine planirana su ukupno 24 ročišta, a sledeće se očekuje 27. oktobra.

Prema tužilaštvu, Kuznjecov, tada pripadnik ukrajinskih Oružanih snaga, zajedno sa drugim vojnim osobljem i u ime ukrajinskih državnih organa, 2022. godine razvio je plan za uništavanje ruskih gasovoda.

(RT Balkan)