KO JE SABOTIRAO ISTRAGU: AFD odlučno traži odgovore od nemačke vlade u vezi Severnog toka
POSLANIK AfD-a Matijas Mosdorf izjavio je da je važno utvrditi sve okolnosti eksplozija i te informacije učiniti dostupnim javnosti. On je napomenuo da podrška ukrajinskoj vladi, za koju AfD smatra da je povezana sa tim terorističkim napadom, nije u interesu Nemačke.
Stranka Alternativa za Nemačku AfD priprema zvanični zahtev nemačkoj vladi kako bi zatražila razjašnjenje okolnosti eksplozija na gasovodu Severni tok, izjavili su poslanici te stranke za list "Izvestija".
- Utvrdićemo šta tačno vlasti nisu učinile i na kojim mestima, koji su podaci bili dostupni i gde, zašto ti podaci nisu analizirani, kao i kakvi su kontakti i razmena informacija postojali između obaveštajnih službi, resora i drugih organa - rekao je član Odbora za ekonomska pitanja i energetiku nemačkog parlamenta Štefen Kotre.
Prema Kotreovim rečima, Vlada Nemačke je više zainteresovana za političke aspekte ovog slučaja nego za praktičnu korist koju je gasovod imao za nemačku privredu i stanovništvo.
Poslanik AfD-a Matijas Mosdorf izjavio je da je važno utvrditi sve okolnosti eksplozija i te informacije učiniti dostupnim javnosti.
On je napomenuo da podrška ukrajinskoj Vladi, za koju AfD smatra da je povezana sa tim terorističkim napadom, nije u interesu Nemačke.
Kopredsedavajuća AfD-a Alis Vajdel naglasila je ranije da je ta stranka za prestanak aktivnosti koje su na štetu nemačke privrede i stanovništva, kao što su finansiranje kijevskih vlasti i prekid odnosa sa Moskvom.
Na predlog AfD-a, parlament nemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je juče rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake finansijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći.
Nemački tužioci optužili su ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, osumnjičenog za dizanje u vazduh gasovoda "Severni tok", za ratni zločin protiv civilnih objekata, prenosi agencija RIA Novosti.
Viši regionalni sud u Hamburgu juče je počeo saslušanja u slučaju Kuznjecova. Do kraja januara 2027. godine planirana su ukupno 24 ročišta, a sledeće se očekuje 27. oktobra.
Prema tužilaštvu, Kuznjecov, tada pripadnik ukrajinskih Oružanih snaga, zajedno sa drugim vojnim osobljem i u ime ukrajinskih državnih organa, 2022. godine razvio je plan za uništavanje ruskih gasovoda.
(RT Balkan)
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