Svet

PEPEO I DIM UMESTO ENERGETSKOG GIGANTA: Zelenski održao reč, ruska rafinerija pretvorena u buktinju

Ivana Manić

15. 10. 2026. u 11:36

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SILOVIT ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u rafineriji nafte, izjavio je regionalni guverner.

ПЕПЕО И ДИМ УМЕСТО ЕНЕРГЕТСКОГ ГИГАНТА: Зеленски одржао реч, руска рафинерија претворена у буктињу

Foto: Printscreen / X / DidierREMER

Reč je o prvom ukrajinskom napadu na rusko energetsko postrojenje otkako je američki predsednik Donald Tramp u nedelju objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu.

Primirje nije potvrdila nijedna strana.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu za Financial Times da je Ukrajina na tri dana bila obustavila napade na energetske objekte kako bi udovoljila zahtevima SAD-a, ali da će ih sada nastaviti jer Rusija i dalje napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

U rafineriji izbio požar

- Materijalna šteta trenutno se procenjuje. Hitne službe rade na mestu događaja - napisao je guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov u objavi na Telegramu.

Dodao je da je u napadima oštećeno i skladište na drugoj lokaciji, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Rafinerija u Rjazanju u vlasništvu je ruskog naftnog diva Rosnjefta i opskrbljuje Moskvu gorivom.

Posljednjih meseci je više puta bila meta napada dronovima.

Rafinerija čini gotovo pet posto ukupnog ruskog kapaciteta prerade nafte.

Malkov je ranije u četvrtak izjavio da je nastava u školama i vrtićima u dva okruga otkazana zbog, kako je naveo, masovnih napada dronovima.

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(Index.hr)

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