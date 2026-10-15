PEPEO I DIM UMESTO ENERGETSKOG GIGANTA: Zelenski održao reč, ruska rafinerija pretvorena u buktinju
SILOVIT ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u rafineriji nafte, izjavio je regionalni guverner.
Reč je o prvom ukrajinskom napadu na rusko energetsko postrojenje otkako je američki predsednik Donald Tramp u nedelju objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu.
Primirje nije potvrdila nijedna strana.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu za Financial Times da je Ukrajina na tri dana bila obustavila napade na energetske objekte kako bi udovoljila zahtevima SAD-a, ali da će ih sada nastaviti jer Rusija i dalje napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
U rafineriji izbio požar
- Materijalna šteta trenutno se procenjuje. Hitne službe rade na mestu događaja - napisao je guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov u objavi na Telegramu.
Dodao je da je u napadima oštećeno i skladište na drugoj lokaciji, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Rafinerija u Rjazanju u vlasništvu je ruskog naftnog diva Rosnjefta i opskrbljuje Moskvu gorivom.
Posljednjih meseci je više puta bila meta napada dronovima.
Rafinerija čini gotovo pet posto ukupnog ruskog kapaciteta prerade nafte.
Malkov je ranije u četvrtak izjavio da je nastava u školama i vrtićima u dva okruga otkazana zbog, kako je naveo, masovnih napada dronovima.
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(Index.hr)
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