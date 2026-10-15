PEPEO I DIM UMESTO ENERGETSKOG GIGANTA: Zelenski održao reč, ruska rafinerija pretvorena u buktinju

SILOVIT ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u rafineriji nafte, izjavio je regionalni guverner.

Foto: Printscreen / X / DidierREMER

Reč je o prvom ukrajinskom napadu na rusko energetsko postrojenje otkako je američki predsednik Donald Tramp u nedelju objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu.

Primirje nije potvrdila nijedna strana.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu za Financial Times da je Ukrajina na tri dana bila obustavila napade na energetske objekte kako bi udovoljila zahtevima SAD-a, ali da će ih sada nastaviti jer Rusija i dalje napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

🇺🇦🇷🇺🔥 Ukrainian long-range strike drones target the Rosneft-operated Ryazan oil refinery in Ryazan Oblast, triggering a large fire and secondary blasts. Concurrently, President Volodymyr Zelenskyy formally declares the collapse of the short-lived U.S.-brokered energy truce, stating that Kyiv is officially resuming deep-penetration strikes against Russian petroleum infrastructure following continued Russian missile and drone assaults on Ukrainian power grids. #Ukraine #Russia #Ryazan #OilRefinery #EnergyWar #Zelensky #Geopolitics #BreakingNews #OSINT — X-K (@ConflictRadarME) October 15, 2026

U rafineriji izbio požar

- Materijalna šteta trenutno se procenjuje. Hitne službe rade na mestu događaja - napisao je guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov u objavi na Telegramu.

Dodao je da je u napadima oštećeno i skladište na drugoj lokaciji, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Rafinerija u Rjazanju u vlasništvu je ruskog naftnog diva Rosnjefta i opskrbljuje Moskvu gorivom.

#Russie #Ukraine Officiel - Attaque massive de drones ukrainiens contre la raffinerie de pétrole dans la région russe de Riazan ! " Les installations seront considérées comme inopérantes pour plusieurs semaines suite à l'incendie ! " - Le gouverneur. 🧵 https://t.co/CrvEJX6neX — Didier REMER (@DidierREMER) October 15, 2026

Posljednjih meseci je više puta bila meta napada dronovima.

Rafinerija čini gotovo pet posto ukupnog ruskog kapaciteta prerade nafte.

Malkov je ranije u četvrtak izjavio da je nastava u školama i vrtićima u dva okruga otkazana zbog, kako je naveo, masovnih napada dronovima.

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(Index.hr)