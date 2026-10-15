FRANCUSKA POLICIJA TUŽI DRŽAVU: "Zbog kontradiktornih naređenja bili izloženi nasilju i odmazdi"
SINDIKAT francuske policije "Alijansa" najavio je da će podneti tužbu protiv države zbog ugrožavanja života drugih, jer su tokom protesta srednjoškolaca dobijali kontradiktorna naređenja, zbog čega su oni bili izloženi nasilju i podvrgnuti odmazdi.
- Nakon empatije koja je pokazana prema izgrednicima i edukativnog pristupa koji je pokazao šef države, sada imamo nejasna uputstva, kontradiktorna naređenja i praznu retoriku. Na terenu, stvarnost je sasvim drugačija, izolovani, izdani, napušteni policajci, izloženi nasilju i podvrgnuti odmazdi - navodi se u saopštenju policijskog sindikata.
Sindikat je saopštio da je nesklad između javnim izjava francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i usmenih instrukcija koje je izdala hijerarhija "postala nepodnošljiva".
- Gospodine ministre, da li vas vaša administracija laže? Ili se policija namerno žrtvuje na oltaru političke komunikacije? Ko daje naređenja? Ko prenosi uputstva? Ko preuzima odgovornost za kontradikcije? I pre svega, ko će snositi posledice kada se dogodi tragedija u našim redovima - navodi se u saopštenju.
Francuski premijer Sebastijan Lekorni izjavio je juče da je 937 policajaca i žandarma povređeno u protestima srednjoškolaca, od čega samo u utorak njih 40.
Policijski sindikat Alijansa saopštio je da zahteva temeljnu reviziju lanca komandovanja, da se identifikuju odgovorni za kontroverzna naređenja i da se utvrde odgovornosti na svim nivoima države, navodeći da policajci neće biti korišćeni kao štitovi za političke manipulacije, niti kao žrtveni jarci za administraciju koja odbija da preuzme odgovornost za svoje odluke.
(Sputnik)
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