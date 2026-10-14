Svet

UHAPŠEN TINEJDŽER U UKRAJINI: Nameravao da aktivira 148 "Starlink” terminala za Ruse

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 21:21

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SLUŽBA bezbednosti Ukrajine, uhapsila je u Kijevu osamnaestogodišnjaka osumnjičenog za saradnju sa ruskom Federalnom službom bezbednosti.

УХАПШЕН ТИНЕЈЏЕР У УКРАЈИНИ: Намеравао да активира 148 Старлинк” терминала за Русе

Foto: Printskrin/SBU

Prema navodima istražitelja, on je pokušao da registruje 148 "Starlink" terminala namenjenih ruskim snagama.

SBU je saopštila da je trebalo da se ti terminali koriste za planiranje ruskih vojnih operacija u Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti.

Ukrajinski bezbednosni zvaničnici tvrde da su sprečili aktiviranje uređaja.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je bivši učenik stručne škole u ​​Kijevu, gde se obučavao za zavarivača.

Nakon završetka školovanja, počeo je da traži načine da brzo zaradi novac putem Telegram kanala.

Navodno ga je kontaktirao pripadnik FSB-a i ponudio mu novac u zamenu za saradnju.

Samo nekoliko dana nakon što je angažovan, osumnjičeni je registrovao 15 "Starlink" terminala koristeći podatke iz pasoša rođaka i poznanika, zatim je prikupio lične podatke drugih osoba kako bi registrovao još 133 uređaja.

Pripadnici SBU uhapsili su ga u blizini pošte, gde je navodno planirao da aktivira novu seriju terminala.

Blokirano je i petnaest prethodno registrovanih terminala, čije je podatke osumnjičeni već prosledio ruskom kontaktu putem aplikacije za razmenu poruka.

Osumnjičeni se nalazi u pritvoru bez mogućnosti polaganja jemstva. Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu doživotna robija i oduzimanje imovine.

Ovaj slučaj je deo sve učestalijih incidenata u kojima, prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija vrbuje ukrajinske državljane za obavljanje zadataka za Moskvu.

Pre dva dana, ukrajinske vlasti su uhapsile devetnaestogodišnjaka osumnjičenog za planiranje bombaškog napada na autobus koji je prevozio vojnike u Rivnu.

Prema podacima SBU, i taj osumnjičeni je bio vrbovan putem kanala na Telegramu koji su nudili brzu zaradu.

SBU je prošlog utorka saopštila da je u Kijevu uhapsila osumnjičenog saradnika koji je navodno pomagao Rusiji u postavljanju repetitorskih stanica za njene dronove i prikupljanju obaveštajnih podataka o ciljevima u glavnom gradu.

U avgustu je SBU u Harkovskoj oblasti uhapsila osobu osumnjičenu za saradnju sa Rusijom, koja je navodno registrovala 27 "Starlink" terminala za ruske snage.

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