"OVO JE KAMPANJA PROTIV EVROPSKIH LIDERA": Francuski ministar optužio Ilona Maska za zloupotrebu mreže IKS
FRANCUSKI ministar spoljnih poslova, Žan-Noel Baro, optužio je Ilona Maska da koristi svoju društvenu mrežu X za organizovanje masovnih kampanja onlajn uznemiravanja evropskih lidera.
On je te optužbe izneo tokom govora o pokušajima iz inostranstva da se destabilizuje Francuska uoči predsedničkih izbora naredne godine, prenosi "Gardijan".
Govoreći juče na konferenciji koju je organizovala Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Baro se osvrnuo na ulogu društvenih mreža u globalnoj borbi za demokratiju.
- Snage koje nastoje da potkopaju demokratiju sada dominiraju informacionim prostorom i koriste taktike kojima se polarizuje javna debata - izjavio je on.
Prema njegovim rečima, rezultat je jačanje političkih pokreta sa autoritarnim ciljevima u Evropi i Severnoj Americi, što direktno ide u prilog deklarisanim neprijateljima demokratije.
- Oni produbljuju podele u našim društvima - istakao je on i dodao:
- Njihov krajnji cilj je jasan, žele da preuzmu vlast i stvore uslove u kojima nikada neće morati da je se odreknu.
Baro se osvrnuo na predsedničke izbore u Francuskoj 2027. godine, na kojima ankete trenutno daju prednost desničarskoj liderki Marin Le Pen.
- Neprijatelji demokratije čine sve što mogu da nas destabilizuju. Oni iskorišćavaju naše podele i koriste pitanja poput imigracije, sekularizma i izraelsko-palestinski sukob da podstaknu mržnju i tenzije - rekao je.
Kao primere je naveo jednu neimenovanu izraelsku kompaniju optuženu za kreiranje lažnih profila na francuskim društvenim mrežama radi uticanja na percepciju rata u Gazi.
Takođe je pomenuo navode da je Azerbejdžan podsticao tenzije tokom nedavnih smrtonosnih nemira u Novoj Kaledoniji, francuskoj teritoriji na Pacifiku.
Ministar je posebno izdvojio Ilona Maska, vlasnika platforme X.
- Ilon Mask pokreće masovne kampanje onlajn uznemiravanja protiv evropskih lidera kako bi uticao na debate, koristeći pritom viralnost svoje platforme - istakao je Baro.
Baro je takođe pomenuo proteste koji su se održali u Francuskoj poslednjih nekoliko nedelja, tokom kojih su učenici, studenti i sindikalci blokirali škole i organizovali marševe kroz gradove.
Prema Baroovim rečima, ove događaje su iskorišćene za širenje neprijateljskih narativa ne samo od strane Rusije, Kine i Irana, već i od strane krugova povezanih sa pokretom MAGA u Sjedinjenim Državama.
Prošle nedelje su se i Mask i predsednik SAD, Donald Tramp, uključili u raspravu o protestima.
Pokušali su da ih predstave isključivo kao posledicu masovnih migracija, potpuno zanemarujući zahteve demonstranata za boljim uslovima u školama.
Baroovi komentari usledili su nekoliko dana nakon što je britanski premijer Endi Bernam izjavio da je jasno da se Rusija mešala u referendum o Bregzitu.
Francuski ministar je najavio da vlada priprema odgovor na aktivnosti plaćenih ili angažovanih influensera koji pokušavaju da iskoriste viralni domet digitalnih platformi.
- Cilj Kremlja je jasno definisan: razoriti naše liberalne demokratije i zameniti ih novim autoritarizmom. I drugi akteri teže istom cilju, pokušavajući da diktiraju Evropi koje su demokratije dobre, a koje loše, u zavisnosti od toga da li služe njihovim interesima - rekao je on.
Naveo je da će se njegova vlada suprotstaviti takvim pokušajima stranih aktera.
- Beskompromisni smo jer nam je jasno da oni podrivaju temeljne interese nacije. Ne tolerišemo nikakvo strano mešanje, bez obzira na to odakle dolazi. Reč je o suverenitetu - zaključio je Baro.
BONUS VIDEO:
"STUDENTSKA LISTA" KONAČNO PRIZNALA: „Građani moraju da se bore protiv svoje države“
(Indeks HR)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)