"OVO JE KAMPANJA PROTIV EVROPSKIH LIDERA": Francuski ministar optužio Ilona Maska za zloupotrebu mreže IKS

FRANCUSKI ministar spoljnih poslova, Žan-Noel Baro, optužio je Ilona Maska da koristi svoju društvenu mrežu X za organizovanje masovnih kampanja onlajn uznemiravanja evropskih lidera.

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On je te optužbe izneo tokom govora o pokušajima iz inostranstva da se destabilizuje Francuska uoči predsedničkih izbora naredne godine, prenosi "Gardijan".

Govoreći juče na konferenciji koju je organizovala Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Baro se osvrnuo na ulogu društvenih mreža u globalnoj borbi za demokratiju.

- Snage koje nastoje da potkopaju demokratiju sada dominiraju informacionim prostorom i koriste taktike kojima se polarizuje javna debata - izjavio je on.

Prema njegovim rečima, rezultat je jačanje političkih pokreta sa autoritarnim ciljevima u Evropi i Severnoj Americi, što direktno ide u prilog deklarisanim neprijateljima demokratije.

- Oni produbljuju podele u našim društvima - istakao je on i dodao:

- Njihov krajnji cilj je jasan, žele da preuzmu vlast i stvore uslove u kojima nikada neće morati da je se odreknu.

Baro se osvrnuo na predsedničke izbore u Francuskoj 2027. godine, na kojima ankete trenutno daju prednost desničarskoj liderki Marin Le Pen.

- Neprijatelji demokratije čine sve što mogu da nas destabilizuju. Oni iskorišćavaju naše podele i koriste pitanja poput imigracije, sekularizma i izraelsko-palestinski sukob da podstaknu mržnju i tenzije - rekao je.

France accuses Elon Musk of ‘online harassment’ of Europe leaders https://t.co/N5a1OVH9yo https://t.co/gdb70zgTST — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) October 13, 2026

Kao primere je naveo jednu neimenovanu izraelsku kompaniju optuženu za kreiranje lažnih profila na francuskim društvenim mrežama radi uticanja na percepciju rata u Gazi.

Takođe je pomenuo navode da je Azerbejdžan podsticao tenzije tokom nedavnih smrtonosnih nemira u Novoj Kaledoniji, francuskoj teritoriji na Pacifiku.

Ministar je posebno izdvojio Ilona Maska, vlasnika platforme X.

- Ilon Mask pokreće masovne kampanje onlajn uznemiravanja protiv evropskih lidera kako bi uticao na debate, koristeći pritom viralnost svoje platforme - istakao je Baro.

Baro je takođe pomenuo proteste koji su se održali u Francuskoj poslednjih nekoliko nedelja, tokom kojih su učenici, studenti i sindikalci blokirali škole i organizovali marševe kroz gradove.

Prema Baroovim rečima, ove događaje su iskorišćene za širenje neprijateljskih narativa ne samo od strane Rusije, Kine i Irana, već i od strane krugova povezanih sa pokretom MAGA u Sjedinjenim Državama.

Prošle nedelje su se i Mask i predsednik SAD, Donald Tramp, uključili u raspravu o protestima.

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Pokušali su da ih predstave isključivo kao posledicu masovnih migracija, potpuno zanemarujući zahteve demonstranata za boljim uslovima u školama.

Baroovi komentari usledili su nekoliko dana nakon što je britanski premijer Endi Bernam izjavio da je jasno da se Rusija mešala u referendum o Bregzitu.

Francuski ministar je najavio da vlada priprema odgovor na aktivnosti plaćenih ili angažovanih influensera koji pokušavaju da iskoriste viralni domet digitalnih platformi.

- Cilj Kremlja je jasno definisan: razoriti naše liberalne demokratije i zameniti ih novim autoritarizmom. I drugi akteri teže istom cilju, pokušavajući da diktiraju Evropi koje su demokratije dobre, a koje loše, u zavisnosti od toga da li služe njihovim interesima - rekao je on.

Naveo je da će se njegova vlada suprotstaviti takvim pokušajima stranih aktera.

- Beskompromisni smo jer nam je jasno da oni podrivaju temeljne interese nacije. Ne tolerišemo nikakvo strano mešanje, bez obzira na to odakle dolazi. Reč je o suverenitetu - zaključio je Baro.

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