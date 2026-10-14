SVIM SREDSTVIMA PRŽE UKRAJINCE: Rusi zbrisali proizvodnju dronova u sekundi, ni skladišta nisu zaobišli
ORUŽANE snage Rusije nanele su udare na pogone za proizvodnju bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine i skladišta u kojima se one čuvaju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije nanele su udare na pogone za proizvodnju bespilotnih letelica i mesta njihovog skladištenja - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Pored toga, pogođena su privremena mesta razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 146 rejona.
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