Svet

SVIM SREDSTVIMA PRŽE UKRAJINCE: Rusi zbrisali proizvodnju dronova u sekundi, ni skladišta nisu zaobišli

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

14. 10. 2026. u 16:33

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ORUŽANE snage Rusije nanele su udare na pogone za proizvodnju bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine i skladišta u kojima se one čuvaju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

СВИМ СРЕДСТВИМА ПРЖЕ УКРАЈИНЦЕ: Руси збрисали производњу дронова у секунди, ни складишта нису заобишли

MOD Rusije

 - Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije nanele su udare na pogone za proizvodnju bespilotnih letelica i mesta njihovog skladištenja - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

Pored toga, pogođena su privremena mesta razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 146 rejona.

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