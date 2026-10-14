Svet

PUTINOV SPECIJALAC NAJAVIO VELIKI SPORAZUM: Amerika i Rusija uskoro potpisuju

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 16:10

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SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev je izjavio da očekuje potpisivanje prvih sporazuma o isporukama dizel goriva u narednim danima.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ НАЈАВИО ВЕЛИКИ СПОРАЗУМ: Америка и Русија ускоро потписују

vikipedija

- Rusija i SAD aktivno sarađuju po pitanju dizela - rekao je Dmitrijev.

Kako je dodao, Rusija je u stalnom kontaktu sa SAD po ovom pitanju, iz časa i čas.

- Mostovi energetske saradnje između Rusije i SAD su bili spaljeni, ali sada je u toku njihova brza obnova - naveo je ruski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, ima puno prepreka koje se pojavljuju u organizaciji isporuka dizela iz Rusije u SAD, ali one će biti prevaziđene i isporuke će biti realizovane.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su u petak telefonom.

Nakon razgovora, predsednik SAD je objavio o postizanju važnog sporazuma u ​​sektoru energetike:

- Moskva će isporučivati do tri miliona tona dizel-goriva na tržište SAD i na svetsko tržište, u zavisnosti od rada svojih rafinerija.

Kako bi se to omogućilo, Ministarstvo finansija SAD izdalo je izuzeće od sankcija koje važi do 7. aprila.

BONUS VIDEO: 

Željko Mitrović pustio je u pogon fabriku Robo Motors u Kotrazi

(Sputnik Srbija)

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