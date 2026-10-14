PUTINOV SPECIJALAC NAJAVIO VELIKI SPORAZUM: Amerika i Rusija uskoro potpisuju
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev je izjavio da očekuje potpisivanje prvih sporazuma o isporukama dizel goriva u narednim danima.
- Rusija i SAD aktivno sarađuju po pitanju dizela - rekao je Dmitrijev.
Kako je dodao, Rusija je u stalnom kontaktu sa SAD po ovom pitanju, iz časa i čas.
- Mostovi energetske saradnje između Rusije i SAD su bili spaljeni, ali sada je u toku njihova brza obnova - naveo je ruski zvaničnik.
Prema njegovim rečima, ima puno prepreka koje se pojavljuju u organizaciji isporuka dizela iz Rusije u SAD, ali one će biti prevaziđene i isporuke će biti realizovane.
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su u petak telefonom.
Nakon razgovora, predsednik SAD je objavio o postizanju važnog sporazuma u sektoru energetike:
- Moskva će isporučivati do tri miliona tona dizel-goriva na tržište SAD i na svetsko tržište, u zavisnosti od rada svojih rafinerija.
Kako bi se to omogućilo, Ministarstvo finansija SAD izdalo je izuzeće od sankcija koje važi do 7. aprila.
BONUS VIDEO:
Željko Mitrović pustio je u pogon fabriku Robo Motors u Kotrazi
(Sputnik Srbija)
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