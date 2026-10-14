EKSPLOZIJA U FABRICI "INTEL" TOKOM POSETE NETANJAHUA GRADU: Ima povređenih (VIDEO)

TOKOM posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Kirjat Gatu, došlo je do eksplozije u fabrici kompanije Intel, saopštile su spasilačke službe

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Prema navodima policije, najverovatnije je došlo do eksplozije gasne boce, prenosi Tajms of Izrael.

Policija dodaje da službenici ispituju moguće curenje opasnih materija.



ראשוני: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, דיווחים על 3 פצועים במקום @Itsik_zuarets https://t.co/vtNlS8Sdb1 — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2026

Vatrogasno-spasilačka služba saopštila je da su tri povređene osobe prevezene u obližnju bolnicu.

Radnici su u svesnom stanju, ali su zadobili opekotine, izjavili su iz Hitne pomoći.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trenutno obilazi Kirjat Gat, a opština je uputila hitno saopštenje da se stanovnici drže dalje od oblasti fabrike.