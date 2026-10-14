EKSPLOZIJA U FABRICI "INTEL" TOKOM POSETE NETANJAHUA GRADU: Ima povređenih (VIDEO)
TOKOM posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Kirjat Gatu, došlo je do eksplozije u fabrici kompanije Intel, saopštile su spasilačke službe
Prema navodima policije, najverovatnije je došlo do eksplozije gasne boce, prenosi Tajms of Izrael.
Policija dodaje da službenici ispituju moguće curenje opasnih materija.
Radnici su u svesnom stanju, ali su zadobili opekotine, izjavili su iz Hitne pomoći.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trenutno obilazi Kirjat Gat, a opština je uputila hitno saopštenje da se stanovnici drže dalje od oblasti fabrike.
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