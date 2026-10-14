Svet

EKSPLOZIJA U FABRICI "INTEL" TOKOM POSETE NETANJAHUA GRADU: Ima povređenih (VIDEO)

Ј.О.С.

14. 10. 2026. u 15:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Kirjat Gatu, došlo je do eksplozije u fabrici kompanije Intel, saopštile su spasilačke službe

ЕКСПЛОЗИЈА У ФАБРИЦИ ИНТЕЛ ТОКОМ ПОСЕТЕ НЕТАНЈАХУА ГРАДУ: Има повређених (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Prema navodima policije, najverovatnije je došlo do eksplozije gasne boce, prenosi Tajms of Izrael.

Policija dodaje da službenici ispituju moguće curenje opasnih materija.

Vatrogasno-spasilačka služba saopštila je da su tri povređene osobe prevezene u obližnju bolnicu.

Radnici su u svesnom stanju, ali su zadobili opekotine, izjavili su iz Hitne pomoći.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trenutno obilazi Kirjat Gat, a opština je uputila hitno saopštenje da se stanovnici drže dalje od oblasti fabrike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO FUNKCIONIŠE DONTOV SISTEM U SRBIJI? Evo kako se glasovi pretvaraju u poslaničke mandate

KAKO FUNKCIONIŠE D'ONTOV SISTEM U SRBIJI? Evo kako se glasovi pretvaraju u poslaničke mandate