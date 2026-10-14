U PANICI PRED NOVIM UDAROM: Iran sve svoje karte gura na odbranu, sledi li novi krvavi sukob?

IRAN jača svoje odbrambene kapacitete u pripremi za moguće napade nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru.

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Pojedini iranski zvaničnici nagoveštavaju mogućnost kopnenih upada u susedne zemlje, objavio je list "Volstrit džornal".

Prema izveštaju "Volstrit džornala", a koji se poziva na izvore upoznate sa situacijom, satelitski snimci pokazuju aktivnosti na jačanju nuklearnih i pograničnih postrojenja, dok iranske vlasti pripremaju javnost za mogući povratak neprijateljstvima.

U okviru tih priprema, pripadnici paravojnih snaga navodno odlaze u vrtiće kako bi deci čitali priče o ratu, a stanovništvo se obučava za rukovanje protivvazdušnim oružjem.

Prema pisanju lista, Teheran je obavestio posrednike da bi mogao intenzivnije da napada američke vojne snage u regionu, uključujući pokušaje potapanja ratnih brodova.

Iran je, takođe, upozorio Saudijsku Arabiju da bi njena naftna postrojenja mogla da budu meta napada.

(Tanjug)