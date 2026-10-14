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NOVI OBRT U SLUČAJU SEVERNOG TOKA: Nemački tužilac traži da se diverzija okarakteriše kao ratni zločin

Marta Stojanović

14. 10. 2026. u 16:24

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NEMAČKO Savezno tužilaštvo smatra da se postupci ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za miniranje gasovoda „Severni tok“, mogu okarakterisati kao ratni zločin.

НОВИ ОБРТ У СЛУЧАЈУ СЕВЕРНОГ ТОКА: Немачки тужилац тражи да се диверзија окарактерише као ратни злочин

ABACA / Abaca Press / Profimedia

Suđenje se održava pred Višim pokrajinskim sudom u Hamburgu.

- Budući da je ta dela počinio kao oficir ukrajinske vojske, uz znanje državnih struktura Ukrajine, ona se moraju okarakterisati kao ratni zločin - izjavio je tužilac.

Ukrajinac je optužen za izazivanje eksplozija, uništavanje građevinskih objekata i ometanje rada javnih preduzeća.

Prvo ročište u postupku protiv ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova počelo je u sredu pred Višim pokrajinskim sudom u Hamburgu.

Do kraja januara 2027. godine planirana su ukupno 24 ročišta.

Kuznjecov je uhapšen u avgustu 2025. godine u Italiji, nakon čega je izručen Nemačkoj.

Nemačko Savezno tužilaštvo podiglo je u junu optužnicu protiv njega zbog saučesništva u koordinaciji terorističkog napada na gasovode „Severni tok“ i pomaganja u izvršenju ratnog zločina.

Eksplozije na dva ruska izvozna gasovoda ka Evropi, „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“, dogodile su se 26. septembra 2022. godine.

Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost da je reč o namerno izvedenoj diverziji.

Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak zbog akta međunarodnog terorizma.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov ranije je naglasio da je Rusija više puta tražila podatke o eksplozijama na gasovodima „Severni tok“, ali da ih nijednom nije dobila.

(Saputnik)
 

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