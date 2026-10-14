NOVI OBRT U SLUČAJU SEVERNOG TOKA: Nemački tužilac traži da se diverzija okarakteriše kao ratni zločin

NEMAČKO Savezno tužilaštvo smatra da se postupci ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za miniranje gasovoda „Severni tok“, mogu okarakterisati kao ratni zločin.

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Suđenje se održava pred Višim pokrajinskim sudom u Hamburgu.

- Budući da je ta dela počinio kao oficir ukrajinske vojske, uz znanje državnih struktura Ukrajine, ona se moraju okarakterisati kao ratni zločin - izjavio je tužilac.

Ukrajinac je optužen za izazivanje eksplozija, uništavanje građevinskih objekata i ometanje rada javnih preduzeća.

Prvo ročište u postupku protiv ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova počelo je u sredu pred Višim pokrajinskim sudom u Hamburgu.

Do kraja januara 2027. godine planirana su ukupno 24 ročišta.

Kuznjecov je uhapšen u avgustu 2025. godine u Italiji, nakon čega je izručen Nemačkoj.

Nemačko Savezno tužilaštvo podiglo je u junu optužnicu protiv njega zbog saučesništva u koordinaciji terorističkog napada na gasovode „Severni tok“ i pomaganja u izvršenju ratnog zločina.

Eksplozije na dva ruska izvozna gasovoda ka Evropi, „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“, dogodile su se 26. septembra 2022. godine.

Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost da je reč o namerno izvedenoj diverziji.

Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak zbog akta međunarodnog terorizma.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov ranije je naglasio da je Rusija više puta tražila podatke o eksplozijama na gasovodima „Severni tok“, ali da ih nijednom nije dobila.

(Saputnik)

