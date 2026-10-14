KOMPANIJAMA ZA PROIZVODNJU SPORTSKE OPREME NANELI ŠTETU OD 6 MILIONA EVRA: U Madridu zaplenjeno 18.500 falsifikovanih dresova

PRIPADNICI španske Nacionalne policije i Opštinske policije Madrida razbili su mrežu preprodavaca falsifikovane sportske odeće. Ova operacija rezultirala je zaplenom više od 18.500 falš dresova, trenerki, majica spremnih u kutijama za distribuciju. Zaplenjeno je i 40.500 evra, a uhapšene su tri soobe, osumnjičene da su organizatori grupe.

Španska policija

Istražitelji procenjuju da su za deset meseci uhapšeni otpremili 779 paketa, sa više od 14.572 kilograma robe, uključujući približno 70.110 fudbalskih dresova poznatih timova i brendova. Ukupna dobit i ekonomska šteta naneta pogođenim kompanijama iznosi 6.309.900 evra.

Španska policija Tekst potpisa

- Zajednička istraga počela je nakon žalbi vlasnika ovih sportskih brendova, koje su sumnjale na ilegalnu prodaju na područje oko stadiona Santijago Bernabeu - saopštila je španska policija. - Tokom istrage, policajci su primetili konstantan protok ljudi koji ulaze i izlaze iz jedne zgrade noseći velike pakete i rančeve. Da bi zaštitili svoje poslovanje, članovi mreže su primenjivali stroge mere bezbednosti: zahtevali su od svojih klijenata da ih prethodno kontaktiraju putem aplikacija za instant poruke, kako bi im odobrili pristup i sprovodili su kontra-nadzor u javnim prostorima, kako bi otkrili prisustvo policije.

Poslovna dokumentacija PORED gotovine i tekstila, policajci su zaplenili veliku količinu poslovne dokumentacije i računarske opreme koja se koristi za upravljanje domaćim pošiljkama, potpuno demontirajući ovaj ilegalni logistički centar.

Paralelna finansijska i komercijalna istraga otkrila je da organizacija nije bila ograničena na maloprodaju ili lokalnu prodaju, jer su uhapšeni imali profesionalnu strukturu koja je redovno koristila kompanije za dostavu paketa za slanje velikih pošiljki falsifikovane robe širom Španije. Ova metoda im je omogućila da diverzifikuju svoje poslovanje i minimiziraju gubitke u slučaju policijske operacije velikih razmera. Nakon sprovođenja neophodnih procedura, pravosudni organi su izdali naloge za pretres dva objekta u Madridu.